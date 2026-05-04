Mulher trans denuncia agressão e transfobia dentro de condomínio em Salvador

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Uma mulher trans denunciou ter sofrido agressões físicas e ataques de cunho transfóbico dentro de um condomínio em Campinas de Pirajá, em Salvador, durante a madrugada de sábado, 2.

A vítima, identifocada como Luna Santos, explicou que estava reunida com outras pessoas consumindo bebida alcoólica quando decidiu comentar sobre sua transição de gênero. Segundo ela, embora já se reconheça como mulher trans, ainda não havia tornado essa informação pública.

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Durante a conversa, após revelar sua identidade, Luna afirma que dois homens passaram a adotar uma postura agressiva, com falas preconceituosas. No meio da confusão, o celular dela caiu no chão e acabou sendo danificado.

Terceiro envolvido

A vítima também relatou que um terceiro homem se envolveu na situação, tomou partido dos outros dois e a agrediu fisicamente. Com o ataque, ela teve os óculos quebrados e sofreu um ferimento no rosto.

A situação está sendo investigada pela Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin). Conforme a Polícia Civil, o registro foi feito como discriminação por orientação sexual.

A Polícia Civil informou que segue com a apuração do caso, realizando depoimentos e outras diligências para esclarecer o episódio.