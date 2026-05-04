BAHIA
BAHIA

Tragédia: garota de sete anos morre esmagada por elevador na Bahia

Família indica que ela teria acionado o elevador por curiosidade

Gustavo Zambianco
Por

Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma garota de sete anos de idade, identificada como Cecília Pereira de Almeida, morreu após ser esmagada por um elevador de alimentos em uma cafeteria no sudoeste da Bahia nesta sexta-feira, 1º.

A menina teria caído no fosso do elevador utilizado para o transporte de pães dentro do estabelecimento, que fica no município de Mortugaba e pertence à família.

Após a menina entrar no fosso, o equipamento desceu e acabou esmagando parte do corpo da criança.

Familiares acreditam que a garota, que estava no andar superior do estabelecimento, teria acionado o elevador por curiosidade, se desequilibrado e caído no fosso.

Em nota, a Polícia Civil informa que a vítima teria sofrido o acidente ao ficar presa entre o elevador e o teto. A corporação informa que oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.

O pai de Cecília ainda conseguiu retirá-la do local e a levou até o Hospital Municipal Santo Antônio. Porém, de acordo com a Polícia Civil, ela teria chegado à unidade de saúde sem sinais vitais.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista, onde passou por necropsia. A menina foi sepultada no sábado (2), no Cemitério Jardim da Saudade, em Mortugaba.

Em nota, a Prefeitura de Mortugaba lamentou o falecimento da menina, que era aluna da rede municipal de ensino. (Veja nota na íntegra abaixo)

Confira a nota da prefeitura

"A Prefeitura Municipal de Mortugaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, manifesta profundo pesar pelo falecimento da pequena Cecília, de apenas 7 anos, aluna da Escola Municipal Juscelino Kubitscheck.

Neste momento de imensa dor e comoção que toma conta de toda a nossa cidade, nos unimos em oração e solidariedade, pedindo a Deus que conceda força, consolo e serenidade aos seus pais, familiares, colegas e a toda a comunidade escolar.

Que o carinho, as lembranças e o amor deixados por Cecília sejam luz para confortar os corações de todos que sentem sua partida."

x