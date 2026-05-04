PROJETO DE LEI
Condenados por violência doméstica podem ser proibidos de ocupar cargos públicos
Tema está sendo debatido na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)
Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pode proibir a nomeação para cargos públicos de pessoas condenadas por violência contra a mulher.
A proposta veda a nomeação para cargos em comissão, funções de confiança e gratificadas em toda a administração pública direta e indireta da Bahia.
A proibição se aplica para:
- Pessoas com condenação transitada em julgado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher
- Pessoas que possuam medidas protetivas de urgência vigentes, conforme estabelecido pela Lei Maria da Penha
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Duração da restrição
Segundo o projeto, a restrição ao exercício de cargos públicos permanecerá válida durante todo o cumprimento da pena e continuará por um período de 5 anos após o seu cumprimento integral.
Para que a nomeação ocorra, o candidato deverá apresentar a certidão de antecedentes criminais atualizada e a declaração formal de que não se enquadra nas proibições da lei.
O texto ressalta que a administração pública terá o poder de consultar bancos de dados oficiais do poder Judiciário para verificar a veracidade das informações.
Caso haja omissão ou prestação de informações falsas, o nomeado será exonerado imediatamente e responderá administrativa, civil e penalmente.
Além disso, nomeações feitas em desacordo com esta lei serão consideradas nulas.
O autor do projeto de lei, o deputado estadual Alex Piatã (PSD), pontuou que a medida não possui caráter punitivo adicional, "mas sim preventivo e protetivo, buscando assegurar que a Administração Pública seja ocupada por pessoas que estejam alinhadas com os princípios da dignidade humana e da proteção aos grupos vulneráveis".
Próximos passos
O projeto segue agora para avaliação nas seguintes comissões da Alba:
- Constituição e Justiça
- Direitos Humanos e Segurança Pública
- Direitos da Mulher
- Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público
- Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle
Depois disso, a proposta irá para votação em plenário.
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