MULHERES EM PAUTA
Delegada aponta desafios no combate à violência contra a mulher
Evento do Grupo A TARDE envolveu debates sobre a proteção para mulheres
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Durante a conferência Mulheres em Pauta, realizada pelo Grupo A TARDE, no último dia 17 de março, o debate “Mulheres, Empoderamento e Segurança” discutiu temas como a violência contra a mulher e estratégias para enfrentá-la por meio de políticas públicas.
Entre as palestrantes, a delegada Juliana Fontes, da Polícia Civil, destacou fatores que dificultam o processo de denúncia em relações abusivas, sendo a dependência financeira um dos principais.
“Quando a mulher tem autonomia financeira, há uma maior facilidade para romper o ciclo da violência doméstica. Nas delegacias, contamos com equipes psicossociais que encaminham essas mulheres para serviços de assistência social, justamente para que possam buscar independência”, explicou.
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Treinamento para policiais
Ainda de acordo com a delegada, a Polícia Civil vem investindo em ações educativas para melhorar o atendimento às vítimas.
“Atualmente, temos apenas 15 delegacias especializadas no atendimento à mulher em um estado com 417 municípios. Por isso, nosso objetivo é capacitar todos os policiais para oferecer acolhimento humanizado e escuta qualificada, independentemente de onde a vítima procure ajuda”, afirmou.
As mudanças na formação dos agentes estão sendo implementadas por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, segundo informações da delegada.
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