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MULHERES EM PAUTA

Delegada aponta desafios no combate à violência contra a mulher

Evento do Grupo A TARDE envolveu debates sobre a proteção para mulheres

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/03/2026 - 17:08 h

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A diretora do Departamento de Proteção a Mulher, delegada Juliana Fontes Barbosa
A diretora do Departamento de Proteção a Mulher, delegada Juliana Fontes Barbosa -

Durante a conferência Mulheres em Pauta, realizada pelo Grupo A TARDE, no último dia 17 de março, o debate “Mulheres, Empoderamento e Segurança” discutiu temas como a violência contra a mulher e estratégias para enfrentá-la por meio de políticas públicas.

Entre as palestrantes, a delegada Juliana Fontes, da Polícia Civil, destacou fatores que dificultam o processo de denúncia em relações abusivas, sendo a dependência financeira um dos principais.

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“Quando a mulher tem autonomia financeira, há uma maior facilidade para romper o ciclo da violência doméstica. Nas delegacias, contamos com equipes psicossociais que encaminham essas mulheres para serviços de assistência social, justamente para que possam buscar independência”, explicou.

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Treinamento para policiais

Ainda de acordo com a delegada, a Polícia Civil vem investindo em ações educativas para melhorar o atendimento às vítimas.

“Atualmente, temos apenas 15 delegacias especializadas no atendimento à mulher em um estado com 417 municípios. Por isso, nosso objetivo é capacitar todos os policiais para oferecer acolhimento humanizado e escuta qualificada, independentemente de onde a vítima procure ajuda”, afirmou.

As mudanças na formação dos agentes estão sendo implementadas por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, segundo informações da delegada.

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