Delegada aponta desafios no combate à violência contra a mulher

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A diretora do Departamento de Proteção a Mulher, delegada Juliana Fontes Barbosa - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Durante a conferência Mulheres em Pauta, realizada pelo Grupo A TARDE, no último dia 17 de março, o debate “Mulheres, Empoderamento e Segurança” discutiu temas como a violência contra a mulher e estratégias para enfrentá-la por meio de políticas públicas.

Entre as palestrantes, a delegada Juliana Fontes, da Polícia Civil, destacou fatores que dificultam o processo de denúncia em relações abusivas, sendo a dependência financeira um dos principais.

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“Quando a mulher tem autonomia financeira, há uma maior facilidade para romper o ciclo da violência doméstica. Nas delegacias, contamos com equipes psicossociais que encaminham essas mulheres para serviços de assistência social, justamente para que possam buscar independência”, explicou.

Treinamento para policiais

Ainda de acordo com a delegada, a Polícia Civil vem investindo em ações educativas para melhorar o atendimento às vítimas.

“Atualmente, temos apenas 15 delegacias especializadas no atendimento à mulher em um estado com 417 municípios. Por isso, nosso objetivo é capacitar todos os policiais para oferecer acolhimento humanizado e escuta qualificada, independentemente de onde a vítima procure ajuda”, afirmou.

As mudanças na formação dos agentes estão sendo implementadas por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, segundo informações da delegada.