SEGURANÇA NO MAR
Porto da Barra terá boias para separar área de banhistas e barcos
Prefeitura de Salvador abriu licitação para contratar empresa responsável
Por Ane Catarine
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A Prefeitura de Salvador remarcou para o dia 6 de abril, às 9h, a licitação para contratação de uma empresa responsável pela instalação de sinalização náutica e balizamento marítimo na Praia do Porto da Barra.
A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), por meio de retificação do aviso anterior, que previa a abertura da sessão no dia 30 de março. O formato da disputa segue eletrônico.
O que prevê o projeto?
O projeto inclui o fornecimento e a instalação de um sistema de sinalização marítima de uso restrito, com o objetivo de organizar o espaço no mar e reforçar a segurança de banhistas e embarcações.
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Frequentada diariamente por moradores e turistas, a praia é uma das mais movimentadas da capital baiana, o que aumenta a necessidade de ordenamento das atividades, especialmente em períodos de maior fluxo.
Como será a execução?
A empresa contratada ficará responsável pela instalação das boias de sinalização, que deverão ser posicionadas a cerca de 100 metros da faixa de areia, delimitando a área exclusiva para banhistas.
O processo licitatório será conduzido pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge).
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