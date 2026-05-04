GASTOS PÚBLICOS
R$ 53 mil: Cláudio Cajado lidera gastos com viagens internacionais entre baianos
Deputado federal cumpriu agendas em Nova York e Istambul
O deputado federal Cláudio Cajado (PP) foi o parlamentar baiano que mais gastou com viagens internacionais neste ano. Ao todo, a Câmara desembolsou R$ 53.009,34 com agendas realizadas pelo congressista no exterior.
Os dados fazem parte de um levantamento do portal A TARDE, com base em informações do Portal da Transparência da Câmara Federal.
Ao todo, Cláudio Cajado realizou duas viagens com recursos públicos do mandato. A primeira ocorreu entre 10 e 14 de fevereiro, em Nova York, nos Estados Unidos, onde participou da Audiência Parlamentar Anual da União Interparlamentar das Nações Unidas. O custo total foi de R$ 18.117,59.
Nesse caso, a passagem, em classe econômica, custou R$ 10.013,41, além de R$ 8.104,18 em diárias.
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A segunda viagem foi realizada entre 10 e 20 de abril, quando participou de uma reunião do Comitê Executivo da União Interdisciplinar (UIP), em Istambul. O gasto total foi de R$ 34.891,75.
A passagem, em classe executiva, custou R$ 18.580,60, além de cinco diárias que somaram R$ 16.311,15.
O levantamento considera dados entre 1º de janeiro e 4 de maio. Dos 39 deputados federais baianos, seis não aparecem no sistema da Câmara.
São eles:
- Alex Santana (Republicanos)
- Deputado Dal (União Brasil)
- Diego Coronel (Republicanos)
- Otto Alencar Filho (PSD)
- Waldenor Pereira (PT)
Vale ressaltar que Alex Santana não está no exercício do mandato, pois se licenciou para assumir funções na gestão municipal de Salvador.
Já Otto Alencar Filho renunciou definitivamente ao cargo para assumir uma função no Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA).
Além dos que não constam no sistema, 26 deputados baianos ainda não realizaram viagens internacionais.
Confira o ranking de gastos com viagens entre deputados baianos:
- Cláudio Cajado (PP): R$ 53.009,34
- Valmir Assunção (PT): R$ 26.845,36
- Rogéria Santos (Republicanos): R$ 25.305,80
- Márcio Marinho (Republicanos): R$ 11.513,20
- Jorge Solla (PT): R$ 11.427,60
- Zé Neto (PT): R$ 11.363,40
- Paulo Azi (União Brasil): R$ 8.104,18
Valor das passagens não informado
Em quatro casos, o sistema registra apenas gastos com diárias:
- Jorge Solla e Zé Neto participaram da comitiva que acompanhou o presidente Lula (PT) em viagem oficial à Índia e à Coreia do Sul, em fevereiro;
- Márcio Marinho participou do United Freedom Forum, em Roma, entre 2 e 8 de fevereiro;
- Paulo Azi participou da Audiência Parlamentar Anual da União Interparlamentar das Nações Unidas, em Nova York, entre 10 e 14 de fevereiro.
Para onde foram os outros deputados?
Entre 27 de abril e 2 de maio, Valmir Assunção participou de evento no Centro Martin Luther King (CMLK), em Cuba, com gasto de R$ 15.497,10 em diárias e R$ 11.348,26 em passagens.
Já Rogéria Santos participou do evento Girls Human Rights Festival, em Londres, entre 2 e 10 de fevereiro. Foram R$ 11.663,00 em diárias e R$ 13.642,80 em passagens.
Gasto milionário
Em quatro meses, a Câmara já pagou viagens oficiais de 53 deputados federais para 16 países, ao custo total de R$ 1,3 milhão, incluindo passagens aéreas e diárias.
Os destinos foram:
- Alemanha;
- Áustria;
- Bélgica;
- Chile;
- China;
- Coreia do Sul;
- Costa Rica;
- El Salvador;
- Espanha;
- Estados Unidos;
- França;
- Holanda;
- Índia;
- Inglaterra;
- Itália;
- e Turquia.
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