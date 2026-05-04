Terreiro de Umbanda é invadido pela 8ª vez na Bahia

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Um terreiro de Umbanda foi alvo de mais um ataque em Guanambi, no sudoeste da Bahia. O Centro de Umbanda São Jorge Guerreiro foi invadido e teve diversos objetos destruídos durante a madrugada de domingo, 3. Este é o oitavo episódio de violência registrado no local em cerca de meio ano.

O espaço religioso existe há aproximadamente 80 anos e, segundo o vice-presidente Joel das Neves da Silva, os ataques passaram a acontecer com frequência há cerca de um ano. Em uma das ocorrências anteriores, a fachada chegou a ser pichada com símbolos nazistas.

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Câmeras de segurança flagraram a ação mais recente. Pelas imagens, o mesmo homem aparece entrando no terreiro em dois momentos diferentes:

primeiro na noite de sábado, por volta das 20h;

depois já na madrugada de domingo, por volta das 4h.

Ação criminosa

Para acessar o interior do imóvel, o suspeito quebrou uma janela de vidro. De acordo com a direção, ele levou peças como o motor de uma geladeira e um caldeirão de alumínio.

O homem ainda tentou retirar um bebedouro, mas desistiu ao perceber que o equipamento não passaria pela abertura. Também foram furtados baldes, materiais de limpeza e objetos utilizados em rituais.

Além dos furtos, houve destruição de itens do espaço, incluindo pratos de barro e outros objetos considerados sagrados.

Por conta dos danos, o terreiro deve permanecer fechado por tempo indeterminado, até que os prejuízos sejam reparados.

A polícia informou que o suspeito foi encontrado e levado para a delegacia da cidade.