Baianos são investigados por fraude milionária

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Mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos nesta terça-feira, 5, nos municípios de Senhor do Bonfim e Canudos, na Bahia, compondo uma investigação que apura uma fraude interestadual de R$ 64 milhões contra uma instituição financeira.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) em uma ação integrada com a PC do Paraná.

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As investigações apontam o envolvimento de dois suspeitos, de 29 e 35 anos, que atuavam como funcionários de uma instituição financeira na unidade de Canudos.

Vale ressaltar que um deles exercia a função de chefia. Ambos são investigados por possível participação em um esquema criminoso interestadual que já gerou um prejuízo estimado de R$ 64 milhões.

Entenda como o grupo atuava

Conforme as investigações da PC, o grupo atuava de forma estruturada e teria entrado em contato com os profissionais para viabilizar as fraudes.

O caso teve início após o registro da ocorrência no estado do Paraná, onde está sediada a instituição financeira, após serem percebidos indícios de depósitos fraudulentos em contas de terceiros.

Apreensões

Durante a investigação, foram apreendidos:

aparelhos celulares;

tablets;

notebooks;

pendrives;

maquinetas de cartão;

documentos;

R$ 5.970 em espécie.

Material apreendido | Foto: Divulgação | PC-BA

Todo material apreendido será encaminhado para a unidade policial responsável pela investigação no Paraná, onde vão passar por uma análise pericial.

As diligências seguem em andamento para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das apurações.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, expedidas pela Vara Criminal de Ivaiporã (PR), equipes das 25ª e 19ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (COORPIN/Euclides da Cunha e COORPIN/Senhor do Bonfim) participaram da ação.