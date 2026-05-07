POLÍCIA
Operação da Polícia Civil prende dupla investigada por sequestros em Salvador
Suspeitos são apontados pela polícia como responsáveis por receber valores obtidos com extorsão mediante sequestro
Dois suspeitos de envolvimento em um caso de extorsão mediante sequestro foram presos nesta quinta-feira, 7, em Salvador. A ação foi realizada nos bairros do Trobogy e Nova Brasília, durante o cumprimento de mandados judiciais expedidos no curso das investigações.
Os presos são um homem de 32 anos e uma mulher de 45. Conforme apuração da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), a dupla teria atuado no esquema criminoso fornecendo contas bancárias para receber dinheiro obtido a partir do sequestro da vítima.
O crime investigado aconteceu em 27 de setembro de 2025, no bairro de Macaúbas. Na ocasião, a vítima foi sequestrada e liberada posteriormente nas proximidades da Estação Pirajá. Segundo a polícia, embora os investigados não tenham participado diretamente da execução do sequestro, eles são apontados como receptadores dos valores movimentados pela quadrilha.
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Durante a operação, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) localizaram a mulher em uma passarela no Trobogy. Em seguida, os policiais deram continuidade às diligências e encontraram o homem em um imóvel situado em Nova Brasília.
Ainda durante as ações, três aparelhos celulares foram apreendidos. Os dispositivos passarão por perícia e devem auxiliar no avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil.
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