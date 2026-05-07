Operação da Polícia Civil prende dupla investigada por sequestros em Salvador

Dois suspeitos de envolvimento em um caso de extorsão mediante sequestro foram presos nesta quinta-feira, 7, em Salvador. A ação foi realizada nos bairros do Trobogy e Nova Brasília, durante o cumprimento de mandados judiciais expedidos no curso das investigações.

Os presos são um homem de 32 anos e uma mulher de 45. Conforme apuração da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), a dupla teria atuado no esquema criminoso fornecendo contas bancárias para receber dinheiro obtido a partir do sequestro da vítima.

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O crime investigado aconteceu em 27 de setembro de 2025, no bairro de Macaúbas. Na ocasião, a vítima foi sequestrada e liberada posteriormente nas proximidades da Estação Pirajá. Segundo a polícia, embora os investigados não tenham participado diretamente da execução do sequestro, eles são apontados como receptadores dos valores movimentados pela quadrilha.

Durante a operação, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) localizaram a mulher em uma passarela no Trobogy. Em seguida, os policiais deram continuidade às diligências e encontraram o homem em um imóvel situado em Nova Brasília.

Ainda durante as ações, três aparelhos celulares foram apreendidos. Os dispositivos passarão por perícia e devem auxiliar no avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil.