APÓS 17 ANOS
PMs são condenados a 38 anos de prisão por mortes de professores na Bahia
Crime ocorreu em setembro de 2009, no município de Porto Seguro
Dois policiais militares foram condenados pelo Tribunal do Júri de Itabuna a mais de 38 anos de prisão cada um por envolvimento em dois homicídios ocorridos em setembro de 2009, no município de Porto Seguro. A sentença foi publicada nesta quarta-feira, 6, e também determinou a perda dos cargos públicos exercidos pelos réus na Polícia Militar da Bahia.
Os condenados são Sandoval Barbosa dos Santos e Joilson Rodrigues Barbosa. Conforme a decisão, cada um recebeu pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pelo homicídio de Álvaro Henrique Santos e mais 16 anos, sete meses e 15 dias pelo assassinato de Elisney Pereira Santos. Somadas, as penas chegam a 38 anos e seis meses de prisão para cada acusado. As duas vítimas eram professores.
Vítimas de emboscada
De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, no dia do crime, os educadores foram vítimas de uma emboscada quando homens armados invadiram a residência de Álvaro e renderam familiares da vítima. Conforme os autos, a mãe de Álvaro foi obrigada a telefonar para o filho sob a alegação de que o filho dele, estaria passando mal.
Ao chegar ao imóvel acompanhado de Elisney Pereira Santos, Álvaro foi surpreendido pelos executores e morto a tiros. Segundo a acusação, Elisney também foi assassinado para garantir o êxito da ação criminosa e evitar testemunhas.
Leia Também:
O que motivou o crime
A denúncia sustenta que o assassinato de Álvaro teria sido motivado por denúncias feitas por ele sobre supostas irregularidades e desvios de verbas públicas na administração municipal de Itabuna.
O Ministério Público apontou ainda que os policiais condenados atuaram como mandantes e articuladores do crime, sendo responsáveis por recrutar os executores e dar suporte à ação.
Na sentença, o magistrado destacou que a atuação dos réus foi incompatível com o exercício da função policial militar e afirmou que houve violação dos princípios que regem a corporação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes