Do Nordeste ao Complexo do Alemão: Operação mira facção e prende cinco suspeitos

Cinco suspeitos investigadas por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação foram presos nesta quinta-feira, 7, durante desdobramentos da Operação Swell, realizada pela Polícia Civil da Bahia em Salvador, Maragogipe, Itaparica e no Rio de Janeiro.

Entre os alvos está a esposa de um dos líderes da organização criminosa no Rio de Janeiro. Ela foi localizada e presa em um imóvel de alto padrão no bairro do Anil, em Jacarepaguá. Segundo as investigações, a mulher seria responsável pela engrenagem financeira e pela lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

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O principal alvo da operação, marido da investigada e apontado como líder de uma célula da organização criminosa no Rio de Janeiro, segue foragido no Complexo do Alemão. Conforme a Polícia Civil, o homem é baiano e mantém ligação direta com integrantes envolvidos com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e movimentação financeira da quadrilha.

Prisões em Salvador

Em Salvador, no Nordeste de Amaralina, foi preso um homem suspeito de atuar no transporte de armas e drogas a mando da liderança instalada no Rio de Janeiro, funcionando como elo entre integrantes da Bahia e do estado fluminense.

Outro investigado capturado é apontado como gerente do tráfico em uma região do Nordeste de Amaralina. Ainda na capital baiana, a polícia prendeu um homem suspeito de participação na movimentação financeira da organização criminosa. De acordo com as apurações, ele é primo do principal alvo da operação.

Durante a ação, um outro homem foi preso em flagrante no bairro do Rio Vermelho por obstrução de investigação. Segundo a ocorrência, ao perceber a chegada dos policiais, ele teria lançado pela janela cerca de R$ 50 mil em espécie e um aparelho celular, numa tentativa de destruir provas.

Além das cinco prisões, a operação cumpriu três mandados de prisão contra investigados que já estavam no sistema prisional e 15 mandados de busca e apreensã, 13 deles na Bahia, em Salvador, Itaparica e Maragogipe, e dois no Rio de Janeiro.

Apreensões

Os policiais apreenderam dois veículos, um Volvo e um Nivus, além de uma motocicleta, 12 aparelhos celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e cerca de R$ 60 mil em espécie.

Operação Swell

A Operação Swell integra a RENOCRIM – Fase 1, iniciativa da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas. Mais de 150 policiais civis participam da ação, mobilizados para o cumprimento das medidas judiciais e continuidade das investigações.

A operação conta ainda com o apoio de diversas unidades especializadas da Polícia Civil da Bahia, entre elas o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), o Departamento de Investigações Criminais (DEIC), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), além de equipes do interior do estado, especialmente do município de Santo Antônio de Jesus.