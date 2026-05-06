Suspeito de tentar matar ex-companheira com guarda-chuva é preso na Gamboa

Um homem de 42 anos, identificado como Antônio Jorge Silva Duarte, investigado pelo crime de tentativa de feminicídio, foi preso na tarde desta quarta-feira, 6, no bairro da Gamboa, em Salvador.

Segundo as investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (DEAM/CMB), o suspeito atentou contra a vida de sua ex-companheira utilizando a ponta de um guarda-chuva, perfurando as duas pernas da mulher. O suspeito também é investigado pelos crimes de:

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ameaça;

descumprimento de medida protetiva;

injúria;

stalking.

Busca e apreensão

Durante as ações policiais, foi feita uma varredura no local atrás da residência, onde foram encontradas 120 porções de crack, 14 de maconha e oito de cocaína. Um inquérito policial foi instaurado contra o homem para apurar o crime de tráfico de drogas.

O investigado foi conduzido até a DEAM/CMB, onde um mandado de prisão preventiva foi cumprido, e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A captura está no âmbito da Operação Escudo das Marias, que visa garantir resposta rápida, integrada e qualificada aos crimes praticados no contexto doméstico e familiar.