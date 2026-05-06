Mulher esfaqueia cabeleireiro por não gostar de corte; veja vídeo

Uma mulher de 27 anos foi presa na terça-feira, 5, após esfaquear um cabeleireiro em um salão de beleza na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Uma câmera de segurança no local flagrou o crime.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Lais Gabriela Barbosa da Cunha fica posicionada atrás do cabeleireiro Walmir Eduardo dos Santos Paranhos, de 29 anos, e, em seguida, retira um objeto da bolsa e golpeia as costas dele.

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⚠️ Exato momento que blogueira insatisfeita com seu penteado tenta assassinar o cabeleireiro. pic.twitter.com/Z0JNCIHwoE — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) May 6, 2026

Após o ataque, um segurança e outras pessoas que estavam no salão imobilizaram a agressora e retiraram a faca usada no ataque contra o cabeleireiro. A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local da ocorrência pouco tempo depois.

Motivo fútil

Segundo informações divulgadas pela corporação, o ataque aconteceu instantes depois de a mulher ir ao salão e causar confusão sobre o resultado de um corte feito pelo cabeleireiro. O corte foi realizado no dia 7 de abril e chegou a ser publicado pela mulher nas redes sociais com um sinal de satisfação.

Antes do ataque, a vítima e outras pessoas chegaram a convidar Lais a se retirar, mas ela permaneceu no local até concretizar o crime. Apesar de detida, a mulher frisou que a motivação para o crime foi o descontentamento com o corte realizado.

Ameaças

Em entrevista ao Metrópoles, o cabeleireiro atacado falou sobre o crime:

A faca pegou de forma superficial e não foi no meu pescoço. Estamos lutando para julgarem da forma correta, porque a delegada considerou como lesão corporal leve e ela [Lais] saiu pela porta da frente. Isso não pode ficar impune. Estou com medo pela minha vida, não sabemos até onde isso foi um fato isolado. Walmir Eduardo dos Santos Paranhos - Cabeleireiro atacado por Laís

O crime vai ser investigado pelo 7° Distrito Policial (DP) da Lapa como lesão corporal e ameaça. Lais foi liberada depois de prestar depoimento no 91° Distrito Policial (DP) Ceasa.

Assim como consta no Boletim de Ocorrência do caso, a mulher disse que o cabeleireiro “estava marcado para morrer, nem que tivesse que trabalhar para pagar por isso”.