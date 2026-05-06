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VIOLÊNCIA

Delegado fala sobre estupro coletivo de crianças em SP: "Sadismo"

Quatro adolescentes e um adulto estupraram duas crianças, de sete e 10 anos

Gustavo Nascimento
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Imagem ilustrativa da imagem Delegado fala sobre estupro coletivo de crianças em SP: "Sadismo"
- Foto: Divulgação | Polícia Civil de São Paulo

“Zoeira” foi o termo utilizado por Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, para definir o estupro coletivo contra duas crianças em São Paulo, segundo informações divulgadas pelo delegado Julio Geraldo, responsável pela investigação do caso. Alessandro foi o único adulto preso pelo crime, cometido também por outros quatro adolescentes.

O delegado Julio Geraldo, por sua vez, caracterizou a ação dos jovens como um “ato de sadismo”. Segundo a investigação, todos os envolvidos confessaram o crime, mas não demonstraram arrependimento quanto à violência contra as vítimas, que tinham sete e 10 anos de idade.

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O último dos menores investigados foi apreendido na manhã de segunda-feira, 4, no bairro Ermelino Matarazzo, na cidade de Guarulhos, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Dos quatro adolescentes apreendidos, dois são irmãos e foram levados à delegacia pela mãe.

Enquanto isso, Alessandro foi preso no último sábado, 2, pela Guarda Municipal de Brejões, no interior da Bahia. Ele foi transferido para a capital paulista na terça-feira, 5, e foi ouvido pelas autoridades.

Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, único adulto envolvido no estupro coletivo de crianças em São Paulo
Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, único adulto envolvido no estupro coletivo de crianças em São Paulo | Foto: Reprodução | GCM de Brejões

Entenda o caso

No dia 21 de abril, as duas crianças foram atraídas para uma casa pelos quatro adolescentes e por Alessandro após serem convidadas para soltar pipa. Ao chegarem ao local, as duas foram abusadas sexualmente.

Alessandro tomou a iniciativa de gravar os abusos com o próprio celular e, posteriormente, pediu para um adolescente seguir com a filmagem, enviada pelo próprio Alessandro a um grupo de conversas no WhatsApp. Posteriormente, a gravação caiu nas redes sociais.

A partir da divulgação na internet, a irmã de uma das vítimas identificou a criança e registrou um boletim de ocorrência, no dia 24 de abril.

Crime filmado

Além dos membros do grupo, a polícia, por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD), também investiga mais de 70 perfis que compartilharam o vídeo do estupro coletivo.

As autoridades monitoram a divulgação das imagens desde o início da investigação e, caso se comprove o crime, os donos dos perfis podem responder pelo crime de divulgação e armazenamento de conteúdo de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, tipificado no artigo 241 A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena pode variar de quatro a oito anos de prisão, além de uma multa.

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Tags:

estupro justiça São Paulo

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