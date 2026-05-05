Adolescente invade escola mata duas funcionárias e deixa dois feridos

Um atentado a tiros dentro de uma escola, no início da tarde desta terça-feira, 5, deixou duas funcionárias mortas e dois feridos, em Rio Branco, no Acre. Segundo informações, o autor dos disparos é um adolescente, de 13 anos, aluno do Instituto São José.

Ele invadiu a unidade escolar armado com uma pistola calibre .380 e abriu fogo contra as vítimas. Ainda de acordo com relatos, a arma usada no crime pertence ao padrasto dele, um advogado.

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Após o ataque, o menino se entregou à Polícia Militar e está sob custódia do estado. O padrasto, que é responsável legal do garoto, também foi detido.

As vítimas

As vítimas fatais foram identificadas como Alzenira Pereira da Silva, de 53, e Raquel Sales Feitosa, de 37. Supervisoras de corredor, elas foram atingidas em um dos acessos às salas de aula e morreram ainda no local.

Além disso, outra funcionária foi ferida em um dos pés e um aluno levou um tiro em uma das pernas. Eles foram levados a um pronto-socorro e não há informações do estado de saúde deles.

A Polícia Civil do Acre iniciou as investigações para esclarecer a motivação do crime, a dinâmica do ataque e possíveis responsabilidades.

Governo do estado

Em nota, o Estado informou que acompanha a situação das vítimas e presta assistência por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre. Equipes de apoio psicossocial também foram mobilizadas para atender alunos, professores e demais membros da comunidade escolar.

Diante da gravidade do ocorrido, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre acionou o protocolo de segurança e suspendeu as aulas em toda a rede estadual até a sexta-feira, 8.

A Prefeitura de Rio Branco também se manifestou, expressando solidariedade às famílias das vítimas, aos estudantes e aos profissionais da educação.

Em nota, destacou que a escola deve ser um espaço de acolhimento, proteção e esperança, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade escolar.