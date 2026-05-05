Homem é preso momentos depois de matar companheira a facadas na Bahia

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Patrícia foi morta com diversas facadas - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Um homem, de 46 anos e que não teve o nome revelado, foi preso nesta segunda-feira, 4, momentos depois de esfaquear e matar a companheira, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, o suspeito foi encontrado próximo à residência, no Bairro do Joaquim Romão, onde matou Patrícia dos Santos, de 49.

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Ele estava com um grave ferimento na cabeça e precisou ser internado. Há indícios de que ele o homem foi espancado por populares.

A polícia ainda tenta esclarecer o que motivou o crime e como o suspeito se feriu. Até esta terça-feira, 5, ele permanecia em uma unidade de saúde sob custódia e à disposição da Justiça.

O corpo de Patrícia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié. Não há informações sobre o velório e sepultamento.