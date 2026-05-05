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SEGURANÇA

Bahia quebra recorde de 14 anos com queda histórica de mortes violentas em abril

Levantamento foi divulgado pela Polícia Civil da Bahia (PCBA)

Agatha Victoria Reis
Por

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Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A Bahia registrou o menor número de mortes violentas no mês de abril dos últimos 14 anos, com 256 ocorrências contabilizadas em todo o estado, entre homicídios, latrocínios e lesões dolosas seguidas de morte.

O registro feito pela Polícia Civil da Bahia (PCBA) contabilizou uma redução de 23% de crimes graves contra a vida. Ao todo, foram registrados 1.119 casos este ano, contra 1.449 ocorrências no mesmo período do ano passado.

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De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a redução dos crimes violentos se dá pelo trabalho das forças policiais do estado.

“Como cidadão baiano, agradeço aos policiais, peritos e guardas das Forças Policiais Estaduais, Federais e Municipais por essa queda histórica das mortes violentas na Bahia. A dedicação e empenho dos senhores e das senhoras são fundamentais neste processo”, afirmou.

Segundo a secretaria, ações de inteligência contra as facções e medidas transversais do Bahia Pela Paz foram ampliadas em todo o território baiano.

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