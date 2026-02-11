Atiradora de ataque no Canadá tinha 18 anos e matou mãe e irmão

Siga o A TARDE no Google

A jovem responsável pelo ataque a tiros em Tumbler Ridge, no Canadá, matou a própria mãe e o irmão antes de invadir a escola onde nove pessoas foram assassinadas. A informação foi confirmada pela polícia nesta quarta-feira, 11. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo as autoridades, a vítima adulta encontrada entre os mortos é a mãe da atiradora. Já o adolescente identificado está sendo apontado como irmão ou meio-irmão dela.

O atentado

O atentado ocorreu na tarde de terça-feira (10), na Tumbler Ridge Secondary School, instituição de ensino médio localizada na Colúmbia Britânica. Seis pessoas morreram dentro da escola. Outras duas vítimas foram encontradas em uma residência nas proximidades.

A autora dos disparos, de 18 anos, foi localizada sem vida dentro do prédio escolar. A principal linha de investigação indica que ela tirou a própria vida após o ataque.

A polícia informou ainda que já havia sido acionada outras vezes para atender ocorrências envolvendo a jovem, relacionadas a questões de saúde mental.

Comoção nacional

A cidade de Tumbler Ridge tem pouco mais de 2 mil habitantes, e a escola atende cerca de 160 estudantes. O episódio provocou comoção nacional, já que ataques a tiros são considerados raros no Canadá, país que possui legislação restritiva para compra e porte de armas.

Nos últimos anos, o governo federal endureceu regras para aquisição de pistolas e armas de estilo militar, embora propostas mais amplas tenham enfrentado resistência de setores ligados à caça e à agricultura.

O massacre já figura entre os mais letais da história recente do país.