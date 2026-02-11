Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Atiradora de ataque no Canadá tinha 18 anos e matou mãe e irmão

A autora dos disparos, de 18 anos, foi localizada sem vida dentro do prédio escolar

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

11/02/2026 - 19:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Atiradora de ataque no Canadá tinha 18 anos e matou mãe e irmão
-

A jovem responsável pelo ataque a tiros em Tumbler Ridge, no Canadá, matou a própria mãe e o irmão antes de invadir a escola onde nove pessoas foram assassinadas. A informação foi confirmada pela polícia nesta quarta-feira, 11. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo as autoridades, a vítima adulta encontrada entre os mortos é a mãe da atiradora. Já o adolescente identificado está sendo apontado como irmão ou meio-irmão dela.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O atentado

O atentado ocorreu na tarde de terça-feira (10), na Tumbler Ridge Secondary School, instituição de ensino médio localizada na Colúmbia Britânica. Seis pessoas morreram dentro da escola. Outras duas vítimas foram encontradas em uma residência nas proximidades.

A autora dos disparos, de 18 anos, foi localizada sem vida dentro do prédio escolar. A principal linha de investigação indica que ela tirou a própria vida após o ataque.

A polícia informou ainda que já havia sido acionada outras vezes para atender ocorrências envolvendo a jovem, relacionadas a questões de saúde mental.

Leia Também:

Latam demite piloto acusado de integrar rede de exploração infantil
Pai de santo é preso acusado de estuprar mulheres e adolescentes
Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Comoção nacional

A cidade de Tumbler Ridge tem pouco mais de 2 mil habitantes, e a escola atende cerca de 160 estudantes. O episódio provocou comoção nacional, já que ataques a tiros são considerados raros no Canadá, país que possui legislação restritiva para compra e porte de armas.

Nos últimos anos, o governo federal endureceu regras para aquisição de pistolas e armas de estilo militar, embora propostas mais amplas tenham enfrentado resistência de setores ligados à caça e à agricultura.

O massacre já figura entre os mais letais da história recente do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque a tiros Canadá Colúmbia Britânica escola internacional massacre Polícia segurança pública tiroteio violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x