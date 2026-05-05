Jovem é preso após esfaquear companheira ao flagrar suposta traição

Siga o A TARDE no Google

Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu - Foto: Divulgação/Imagem Ilustrativa

Um homem de 22 anos foi preso na noite de segunda-feira, 4, após atacar a companheira, de 26, com uma facada no pescoço, em Conceição do Coité, na Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, a agressão aconteceu por volta das 18h30, na Rua Fluminense. A motivação teria sido uma discussão iniciada após o suspeito dizer que flagrou uma suposta traição.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Português, onde deu entrada com ferimento causado por arma branca. A própria unidade acionou a polícia ao suspeitar que o agressor poderia tentar invadir o local.

Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima em atendimento, mas o homem já havia deixado o hospital. Ele foi localizado pouco tempo depois, ainda na área urbana do município.

Confessou o crime

Segundo a PM, o suspeito admitiu ter cometido o ataque. Ele também apresentava lesões pelo corpo e alegou que os ferimentos ocorreram durante uma briga com a companheira.

A vítima segue internada, sem detalhes divulgados sobre o estado de saúde.

Após ser encontrado, o homem foi levado inicialmente para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à Delegacia Territorial de Serrinha, onde foi autuado em flagrante. Ele permanece preso e à disposição da Justiça. O caso é tratado como violência contra a mulher.