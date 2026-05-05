Mulher e criança ficam feridas em ataque que deixou homem morto na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Toca estava em casa, quando foi morto - Foto: Reprodução Acorda Cidade

Até a noite desta terça-feira, 5, a Polícia Civil da Bahia ainda não havia identificado e prendido os suspeitos pela morte de um homem, na noite desta segunda-feira, 4, no povoado do Candeal II, distrito de Matinha, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador.

A vítima foi identificada como Raimundo Pereira de Lima, de 37 anos, mais conhecido como Toca. Na mesma ação, a esposa dele e a filha, uma criança de 7 anos, ficaram feridas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mulher levou um tiro na perna direita e a criança foi atingida de raspão também na perna direita.

O crime ocorreu, por volta das 20h, dentro da casa da família. Durante a perícia, foram encontrados no local projétis de pistola calibre .380.

Segundo informações, policiais militares do 25⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender a ocorrência.

Mãe e filha foram levadas a uma unidade de saúde. A menina já teve alta. Não há informações sobre o estado de saúde da mãe. As informações são do Acorda Cidade.