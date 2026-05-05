Líder da facção MPA em Porto Seguro morre em confronto com a polícia

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O homem apontado pela polícia como líder da facção criminosa Mercado do Povo Atitude (MPA), com atuação em Porto Seguro, no Sul da Bahia, morreu após trocar tiros com agentes das polícias Civil e Militar, na tarde desta terça-feira.

Segundo a polícia, William Silva de Oliveira, conhecido como “Chapa”, era investigado por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios, além de divulgar armas nas redes sociais e atuar em execuções de rivais.

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Contra ele havia três mandados de prisão em aberto. Ainda de acordo com as investigações, o suspeito já tinha passagens anteriores pela polícia e pelo sistema prisional, e estava em liberdade por decisão judicial.

Troca de tiros

A troca de tiros aconteceu durante uma tentativa de cumprimento dos mandados. Conforme a versão policial, o homem reagiu à abordagem e acabou baleado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos.

No local da ação, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e drogas.

Após o confronto, equipes das polícias seguem realizando operações no distrito de Pindorama, em busca de outros suspeitos de integrar o mesmo grupo criminoso.