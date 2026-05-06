Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Seis adolescentes são apreendidos por torturar jovem com golpes de ferro na Bahia

Vítima foi alvo de agressões violentas, sendo atacada com objetos como ferro e madeira, sem chance de reagir

Leilane Teixeira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos nesta quarta-feira, 6, durante uma operação policial em Maracás, no sudoeste da Bahia. Eles são suspeitos de envolvimento em atos infracionais equivalentes a tortura, castigo agravado e tentativa de homicídio qualificado contra um jovem de 15 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvo de agressões violentas, sendo atacada com objetos como ferro e madeira, sem chance de reagir. O adolescente sofreu ferimentos graves e chegou a correr risco de morte, conforme avaliação médica.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que o crime ocorreu no dia 30 de abril e que a ação foi registrada pelos próprios envolvidos, que divulgaram as imagens nas redes sociais. A motivação estaria ligada a uma suposta relação afetiva que a vítima teria demonstrado em relação a uma jovem.

Leia Também:

Mulher esfaqueia cabeleireiro por não gostar de corte; veja vídeo
Delegado fala sobre estupro coletivo de crianças em SP: "Sadismo"
Influenciadores são alvos de operação por fraude de R$ 11 milhões

Apreensão

A ação policial, denominada Operação Estado de Direito, foi coordenada pela Delegacia Territorial de Maracás, com apoio da Polícia Militar e de outras unidades da Polícia Civil. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para buscas em imóveis.

Durante a ação, os agentes recolheram equipamentos que serão analisados para aprofundar a apuração, especialmente em relação aos vídeos que circularam na internet. Sendo eles:

  • oito aparelhos celulares;
  • dois notebooks,

Participaram da operação:

  • Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam);
  • Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Jequié;
  • Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti), da 9ª Coorpin (Jequié);
  • Delegacia Territorial de Jaguaquara.

Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia de Maracás, onde permanecem à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescentes apreendidos investigação justiça tortura violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

x