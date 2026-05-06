Seis adolescentes são apreendidos por torturar jovem com golpes de ferro na Bahia

Seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos nesta quarta-feira, 6, durante uma operação policial em Maracás, no sudoeste da Bahia. Eles são suspeitos de envolvimento em atos infracionais equivalentes a tortura, castigo agravado e tentativa de homicídio qualificado contra um jovem de 15 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvo de agressões violentas, sendo atacada com objetos como ferro e madeira, sem chance de reagir. O adolescente sofreu ferimentos graves e chegou a correr risco de morte, conforme avaliação médica.

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As investigações apontam que o crime ocorreu no dia 30 de abril e que a ação foi registrada pelos próprios envolvidos, que divulgaram as imagens nas redes sociais. A motivação estaria ligada a uma suposta relação afetiva que a vítima teria demonstrado em relação a uma jovem.

Apreensão

A ação policial, denominada Operação Estado de Direito, foi coordenada pela Delegacia Territorial de Maracás, com apoio da Polícia Militar e de outras unidades da Polícia Civil. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para buscas em imóveis.

Durante a ação, os agentes recolheram equipamentos que serão analisados para aprofundar a apuração, especialmente em relação aos vídeos que circularam na internet. Sendo eles:

oito aparelhos celulares;

dois notebooks,

Participaram da operação:

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam);

Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Jequié;

Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti), da 9ª Coorpin (Jequié);

Delegacia Territorial de Jaguaquara.

Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia de Maracás, onde permanecem à disposição da Justiça.