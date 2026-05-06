VIOLÊNCIA
Seis adolescentes são apreendidos por torturar jovem com golpes de ferro na Bahia
Vítima foi alvo de agressões violentas, sendo atacada com objetos como ferro e madeira, sem chance de reagir
Seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos nesta quarta-feira, 6, durante uma operação policial em Maracás, no sudoeste da Bahia. Eles são suspeitos de envolvimento em atos infracionais equivalentes a tortura, castigo agravado e tentativa de homicídio qualificado contra um jovem de 15 anos.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvo de agressões violentas, sendo atacada com objetos como ferro e madeira, sem chance de reagir. O adolescente sofreu ferimentos graves e chegou a correr risco de morte, conforme avaliação médica.
As investigações apontam que o crime ocorreu no dia 30 de abril e que a ação foi registrada pelos próprios envolvidos, que divulgaram as imagens nas redes sociais. A motivação estaria ligada a uma suposta relação afetiva que a vítima teria demonstrado em relação a uma jovem.
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Apreensão
A ação policial, denominada Operação Estado de Direito, foi coordenada pela Delegacia Territorial de Maracás, com apoio da Polícia Militar e de outras unidades da Polícia Civil. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para buscas em imóveis.
Durante a ação, os agentes recolheram equipamentos que serão analisados para aprofundar a apuração, especialmente em relação aos vídeos que circularam na internet. Sendo eles:
- oito aparelhos celulares;
- dois notebooks,
Participaram da operação:
- Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam);
- Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Jequié;
- Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti), da 9ª Coorpin (Jequié);
- Delegacia Territorial de Jaguaquara.
Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia de Maracás, onde permanecem à disposição da Justiça.
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