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INVESTIGAÇÃO

Diretor de escola é preso suspeito de abusar sexualmente de aluno com autismo

Abuso teria ocorrido após uma atividade com alunos em uma praia da cidade

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Diretor de escola é preso suspeito de abusar sexualmente de aluno com autismo
- Foto: Divulgação Polícia Civil

Um diretor escolar da rede municipal de Porto Seguro foi preso nesta terça-feira, 5, suspeito de cometer abuso sexual contra um adolescente de 16 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o episódio teria acontecido no interior da Escola Municipal Professora Rita de Cássia Silva Santos, em Arraial d’Ajudam, após uma atividade com alunos em uma praia da cidade, realizada no dia 24 de abril.

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Depois do ocorrido, o estudante relatou a situação à mãe, que denunciou o caso às autoridades. O investigado, identificado como Maxuel D’Ajuda Santiago, de 48 anos, nega as acusações.

Diligências

A corporação informou que a apuração incluiu diligências na unidade de ensino e a solicitação de exames periciais. Com base nos indícios reunidos durante o inquérito, o delegado responsável pediu a prisão temporária do suspeito, autorizada pela Justiça.

Além do cumprimento da ordem de prisão, policiais realizaram buscas na residência do diretor, localizada na região rural de Vale Verde. Durante a ação, um equipamento de gravação digital foi apreendido e será analisado pela perícia.

O homem compareceu à delegacia acompanhado por um advogado e segue à disposição do Poder Judiciário.

O que diz a Secretaria de Educação?

Em nota, a Secretaria de Educação, Cultura e Patrimônio Histórico de Porto Seguro informou que abriu um procedimento administrativo para investigar o caso e determinou o afastamento do diretor pelo período de 60 dias.

A pasta afirmou ainda que está prestando suporte psicossocial à família do adolescente e destacou o compromisso da gestão com a segurança da comunidade escolar e com a apuração rigorosa da denúncia.

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Tags:

abuso sexual Autismo Diretor de escola Educação porto seguro

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