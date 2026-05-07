Caso Adriele: menor suspeito de matar prima é apreendido na Bahia

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Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ser o principal suspeito da morte da própria prima, Adriele Silva da Conceição, no município de Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano.

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, a ordem judicial de busca e apreensão foi cumprida na última sexta-feira, 1º, data em que o corpo da jovem foi localizado. No entanto, o fato só se tornou público nesta quarta-feira, 6.

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Após a representação pela apreensão, a autoridade judiciária deferiu a internação provisória do adolescente pelo prazo legal de até 45 dias, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Laudos periciais e de necropsia são aguardados e poderão esclarecer a causa e a motivação do crime.

O adolescente permanece à disposição do Poder Judiciário e o procedimento tramita em conformidade com o ECA.

Relembre o caso

Desaparecida desde 27 de abril, Adriele Silva da Conceição, de 20 anos, foi encontrada sem vida no dia 1º de maio, na zona rural do município, após dias intensos de buscas realizadas por amigos, familiares e forças de segurança.

Na data, em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi encontrada próximo a uma lagoa, sem sinais de violência.

A titular da Delegacia Territorial (DT/Governador Mangabeira), delegada Mara Lúcia, responsável pelas investigações, disse que o corpo da vítima foi encontrado em estado avançado de decomposição.

“Devido às condições em que foi localizado, ainda não foi possível identificar a causa da morte. A medida foi requerida à autoridade judiciária competente após a conclusão de diligências investigativas que reuniram indícios de autoria e materialidade do ato infracional”, explicou.

Segundo familiares, a jovem havia iniciado um relacionamento recentemente, e o homem teria sido a última pessoa a receber uma mensagem de voz enviada por ela, falando que estava com o primo.

Quem era Adriele?

A jovem trabalhava em uma casa de farinha na localidade. Ela morava no mesmo terreno que outros familiares e, nas redes sociais, compartilhava registros com os parentes, principalmente momentos com os sobrinhos.

Ela era descrita como doce e gentil por conhecidos.