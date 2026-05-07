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POLÍCIA

Idoso presta queixa de roubo e acaba preso na Bahia; entenda

Homem foi à unidade após identificar um incidente em sua propriedade rural

Luiza Nascimento
Por

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Ilustrativa - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um idoso de 72 anos foi preso enquanto registrava uma queixa em uma delegacia da Polícia Civil no município de Itambé, no Médio Sudoeste Baiano, na última segunda-feira, 4.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil disse que José Otávio da Silva tentou realizar boletim de ocorrência por extravio de documentos, mas quando os agentes puxaram os dados no sistema, identificaram que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio.

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O homem estava sendo procurado pela Comarca de Diadema, em São Paulo, por um crime cometido há mais de seis anos. Não há informações sobre a ocorrência.

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Prisão do idoso

Após a comprovação, os policiais deram voz de prisão ao idoso. Ele foi conduzido pela Guarda Municipal ao Complexo Policial de Itapetinga, onde permanece à disposição da Justiça após tantos anos.

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