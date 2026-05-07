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POLÍCIA

Homem tenta furtar base da polícia em Salvador e é preso

Suspeito foi localizado por policiais civis que patrulhavam o local

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em

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Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação/ Ascom-PCBA

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante ao tentar furtar uma unidade policial desativada localizada no bairro da Baixa do Fiscal, em Salvador, na madrugada desta terça-feira, 6.

A prisão aconteceu após agentes da Polícia Civil da Bahia (PC-BA) que estavam patrulhando o local notarem a presença do suspeito.

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Entenda a ação

Servidores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), unidade pertencente ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), estavam no local realizando a segurança da antiga quando ouviram barulhos vindos da lateral do imóvel, onde ficam as motocicletas apreendidas ligadas a processos de investigação.

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Ao checarem a situação, os policiais localizaram o suspeito, que estava tentando retirar estruturas de alumínio de uma janela do imóvel, depois de violar a estrutura física do local.

Ele foi detido e conduzido até a sede da unidade policial especializada, onde foi autuado em flagrante.

Em nota, a Polícia Civil informou que, durante o interrogatório, o suspeito admitiu que pretendia retirar o material metálico e vender o material em um ferro-velho na região do Subúrbio Ferroviário.

Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

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