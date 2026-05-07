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BRIGA FAMILIAR

Mulher é presa após tentar matar irmão e cunhada na Bahia

Polícia ainda investiga motivação para a dupla tentativa de homicídio

Andrêzza Moura
Por

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Casal foi baleado dentro do restaurante Feijoada do Vavá
Casal foi baleado dentro do restaurante Feijoada do Vavá - Foto: Reprodução Conquista News

A Polícia Civil investiga a motivação de um atentado ocorrido na manhã desta quarta-feira, 6, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, que terminou em duas tentativas de homicídio.

As vítimas, o empresário Jefferson Pinto e a esposa dele, Crislane Souza de Oliveira, foram baleados dentro do Restaurante Feijoada do Vavá, localizado na Avenida Laura Nunes, no bairro Boa Vista.

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O homem foi atingido três vezes na boca e em uma das axilas e a mulher foi baleada em um dos braços, ao tentar intervir na ação.

Eles foram atendidos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

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Informações preliminares apontam que o crime foi praticado pela irmã de Jefferson, que não teve o nome revelado, e seria funcionária do estabelecimento, que pertence ao casal.

Ela fugiu logo em seguida, mas foi presa e encaminhada ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP). As informações são do site Conquista News.

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Tags:

briga familiar Policia Civil tentativa de assassinato

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