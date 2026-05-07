Dois homens suspeitos de matar trabalhadores baianos na Paraíba são presos

Dois homens foram presos nesta quinta-feira, 7, em Cuiabá, suspeitos de envolvimento na chacina que matou quatro trabalhadores baianos na Paraíba, no mês passado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Os suspeitos são investigados por participação nas mortes dos homens encontrados em uma área de mata em Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. Até o momento, a polícia não divulgou os nomes dos presos nem detalhou qual teria sido a atuação de cada um no crime.

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Segundo as investigações, a execução dos trabalhadores teria sido ordenada por um líder de facção criminosa que está escondido no Rio de Janeiro. O suspeito segue foragido.

A principal linha investigativa aponta que o crime pode ter sido motivado por uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas envolvendo um dos trabalhadores mortos, identificado como Lucas Bispo, de 22 anos. Os outros três homens, conforme a polícia, não teriam ligação com a dívida.

Prisão anterior

O caso já havia resultado na prisão de outro suspeito no início de abril, durante uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios e da Guarda Civil Metropolitana, em Bayeux. Na ação, os agentes encontraram o celular de uma das vítimas com o investigado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso anteriormente possui antecedentes por tráfico de drogas e integra a organização criminosa investigada no caso. Apesar disso, a corporação informou que ele não era o fornecedor de drogas ligado à suposta dívida.

Além dos presos, outros suspeitos já foram identificados por participação na execução e na ocultação dos corpos. Todos seguem foragidos e têm mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Durante uma das operações, uma mulher também foi presa por tráfico de drogas. Segundo a investigação, ela não possui relação direta com a chacina.