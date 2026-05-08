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POLÍCIA

Mulher morre após sofrer acidente de motocicleta em Salvador

Vítima passava de moto pela Avenida Magalhães Neto quando incidente aconteceu

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em

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Acidente em Salvador
Acidente em Salvador - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Uma motociclista morreu após sofrer um acidente na manhã desta sexta-feira, 8, na Avenida Magalhães Neto, em Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima teria sido alvo de uma tentativa de assalto no momento do ocorrido.

Ao perceber a aproximação dos criminosos, a mulher teria tentado fugir. Durante a tentativa, porém, perdeu o controle da motocicleta, caiu e bateu a cabeça no meio-fio. A suspeita é de que ela estivesse a caminho do trabalho no momento do acidente.

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O crime aconteceu próximo a uma escola de idiomas, na pista sentido Avenida Paralela, por volta de 5h da manhã.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que segundo relatos de testemunhas, a condutora estaria sendo acompanhada ou perseguida por outras duas motocicletas não identificadas, o que teria causado a perda do controle direcional do veículo e a consequente queda.

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Ao portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador informou que o trânsito no local está mais lento que o normal.

Apesar das informações preliminares, em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a motivação do acidente ainda é desconhecida.

Além disso, foi informado que câmeras na região serão analisadas e depoimentos de testemunhas auxiliarão na elucidação do caso.

*Matéria em atualização

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Tags:

acidente Morte Salvador

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