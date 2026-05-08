POLÍCIA
Quatro PMs são presos em operação que investiga homicídio em Salvador
Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Salvador, Serrinha e Cipó
Quatro policiais militares alvos de mandados de prisão e busca e apreensão em foram detidos na manhã desta sexta-feira, 8, durante a Operação Dupla Face. A ação investiga um homicídio ocorrido em janeiro deste ano em Salvador. As diligências foram realizadas em Salvador, Serrinha e Cipó.
A operação, que acontece em conjunto com equipes da Polícia Militar (PM), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Força Correcional Especial Integrada (FORCE , investiga um homicídio que ocorreu em janeiro em Salvador.
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Relembre o homicídio
Segundo investigações, a vítima teria sido abordada e retirada de sua residência por um grupo de pessoas encapuzadas fortemente armados que se identificaram como policiais.
Eles alegavam que estariam conduzindo a vítima para a Central de Flagrante. Porém, horas depois, o corpo da vítima foi encontrado, sem sinais vitais, no bairro do Trobogy, em Salvador.
A operação visa aprofundar a apuração dos fatos, identificar todos os envolvidos e reunir elementos probatórios relacionados ao crime investigado.
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