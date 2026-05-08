Mulher é baleada dentro de carro de aplicativo após briga no trânsito

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Crime aconteceu após uma discussão no trânsito entre o motorista do aplicativo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 28 anos morreu após ser baleada dentro de um carro de aplicativo, na tarde desta quinta-feira, 7, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Thamires Rodrigues de Souza Peixoto.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu após uma discussão no trânsito entre o motorista do aplicativo e o ocupante de um Peugeot branco. Durante o desentendimento, o suspeito atirou contra o veículo e atingiu Thamires nas costas.. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

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O motorista socorreu a passageira e a levou para a UPA da Cidade de Deus, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para a ocorrência e estiveram na unidade de saúde e, posteriormente, na 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.