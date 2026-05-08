POLÍCIA
Mulher é baleada dentro de carro de aplicativo após briga no trânsito
Vítima foi identificada como Thamires Rodrigues de Souza Peixoto
Uma mulher de 28 anos morreu após ser baleada dentro de um carro de aplicativo, na tarde desta quinta-feira, 7, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Thamires Rodrigues de Souza Peixoto.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu após uma discussão no trânsito entre o motorista do aplicativo e o ocupante de um Peugeot branco. Durante o desentendimento, o suspeito atirou contra o veículo e atingiu Thamires nas costas.. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.
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O motorista socorreu a passageira e a levou para a UPA da Cidade de Deus, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para a ocorrência e estiveram na unidade de saúde e, posteriormente, na 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.
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