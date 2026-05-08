Corpos de idosas são trocados e mulher é enterrada no lugar errado

Duas idosas, identificadas como Railda Mendes Malafaia, de 77 anos, e Anerina Maria da Silva, de 80, tiveram os corpos trocados, após erro de identificação. O caso ocorreu no Serviço de Verificação de Óbito (SVO) do Recife, em Pernambuco.

Devido à confusão, Railda acabou sendo enterrada em um cemitério público de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, a 51 quilômetros do local em que a cerimônia deveria ocorrer, segundo informações do G1.

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O caso teria sido descoberto após o filho de Anerina perceber que havia uma mulher desconhecida no caixão que pertencia à mãe dele. Ao acionar a funenária responsável e o Instituto Médico Legal (IML), ele descobriu que a genitora havia sido sepultada dentro de um caixão fechado.

Para piorar a situação, os parentes ainda nem sabem a causa do falecimento de Railda, que morreu sentada no sofá da sala, enquanto assistia televisão, e já foi encontrada sem vida. O laudo que os famiiares tiveram acesso também pertencia a outra vítima, e apontava peritonite (grave inflamação no peritônio).

O que causou a confusão?

A situação teria ocorrido porque o Número de Identificação de Cadáver (NIC) das duas havia sido trocado. O código é uma sequência numérica de oito dígitos, impressa em tornozeleiras colocadas nas vítimas, que serve para a Polícia Científica identificar os corpos.

Laudos periciais constataram que elas foram transferidas do SVO já com os NICs trocados. No IML, reconhecimento do corpo de Railda teria sido feito por um amigo da família.

Ainda não se sabe o que ocasionou a confusão pois, além dos nomes não serem semelhantes, Railda e Anerina Maria também eram muito diferentes fisicamente. Enquanto uma era branca e tinha o cabelo claro, a outra era negra com cabelo escuro.

Justiça

Com a confusão, a Justiça concedeu uma liminar em tutela de urgência, na última terça-feira, 5, ordenando que o Governo realizasse a exumação e o traslado dos corpos, sob pena de multa em valor a ser definido.

O prazo se encerrarou na manhã desta sexta-feira, 8, no entanto, até o momento, o procedimento não teria ocorrido. Até o momento, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Secretaria de Defesa Social (SDS) não se pronunciaram a respeito da situação.