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CASO DE POLÍCIA

Torcedor conhecido do Bahia é preso por suspeita de pornografia infantil

Estudante de jornalismo de 26 anos era investigado pela Polívia Civil desde 2024

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Danrley Lessa, fotógrafo e estudante de jornalismo
Danrley Lessa, fotógrafo e estudante de jornalismo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fotógrafo e torcedor do Bahia conhecido nas arquibancadas da Arena Fonte Nova, Danrley Souza Lessa foi preso em flagrante na última terça-feira, 5, por suspeita de armazenar pornografia infantojuvenil em Salvador.

Estudante de jornalismo de 26 anos, o suspeito teria aliciado pelo menos quatro vítimas de acordo com as investigações, e era monitorado desde outubro de 2024 pela Polícia Civil. Darnley foi denunciado pelo próprio Esporte Clube Bahia SAF, que se pronunciou sobre o caso nesta quinta-feira, 7.

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Nota oficial divulgada pelo Bahia à imprensa

"O Esporte Clube Bahia SAF informa que, ao tomar ciência dos fatos, adotou imediatamente as medidas cabíveis no âmbito interno.

O caso foi devidamente apurado e encaminhado às autoridades competentes, com total colaboração com o poder público.

O Bahia aguarda a devida solução do caso e segue atento aos desdobramentos".

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Entenda o crime

As apurações começaram com denúncias que o fotógrafo aliciava crianças e adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos. Jovens relataram que as abordagens aconteciam nas imediações de um clube de futebol local.

Os agentes da Polícia Civil apreenderam dois aparelhos celulares que continham diversos arquivos ilícitos. Após o cumprimento do mandado judicial e da prisão, Danrley foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exames de corpo de delito.

Com cerca de 1,6 mil seguidores, o suspeito frequentava a Arena Fonte Nova e o Estádio Pituaçu em jogos do Bahia. Ele acompanhava quase todos as partidas do time feminino e das divisões de base do Tricolor.

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