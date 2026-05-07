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BRASILEIRÃO

Bahia x Cruzeiro: veja onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

O confronto pela 15ª rodada do Brasileirão acontece neste sábado, 9, às 21h, na Fonte Nova

Marina Branco
Por

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Bahia e Cruzeiro
Bahia e Cruzeiro - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A semana cheia que o Bahia teve para treinar tem como objetivo o confronto contra o Cruzeiro neste sábado, 9, às 21h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em casa, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão tenta os três pontos para subir na tabela, mirando o G-4.

Em campo, ambos os times vêm de empate. Enquanto o Bahia empatou em 2 a 2 com o São Paulo na rodada anterior do Brasileirão, o Cruzeiro ficou no 0 a 0 com a Universidad Católica, do Chile, na última quarta-feira, 6, pela quarta rodada da Libertadores.

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O Bahia, então, teve mais tempo de descanso, sem conciliar o Brasileirão com outra competição. Na tabela, também aparece privilegiado - mesmo sem vencer há três jogos, ainda ocupa a sexta colocação na tabela da Série A, com 22 pontos acumulados até aqui.

O Cruzeiro, por sua vez, está em 15º, com 18 pontos até então após perder para o Atlético-MG por 3 a 1 na rodada anterior.

Bahia e Cruzeiro
Bahia e Cruzeiro | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Transmissão

A partida será transmitida na TV fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Bahia tem, no mínimo, três posições para resolver contra o Cruzeiro. De início, o atacante Juan Pablo segue se recuperando de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, enquanto o goleiro Ronaldo continua tratando uma luxação traumática no cotovelo direito. Além deles, Caio Alexandre desfalca o time por lesão muscular na coxa, ainda sem previsão de retorno.

Já o Cruzeiro conta com dois desfalques confirmados, o lateral-esquerdo Kaiki e o atacante Keny Arroyo, expulsos contra o Galo e, portanto, suspensos. O reserva imediato de Kaiki, Kauã Prates, no entanto, está lesionado, provavelmente abrindo espaço para Kauã Moraes, Japa ou William Fernando, da base. Já no ataque, devem entrar Wanderson, Sinisterra, Kaique Kenji, Néiser Villareal ou Bruno Rodrigues, este último sendo dúvida por um edema que o tirou da partida da Libertadores.

Bahia e Cruzeiro
Bahia e Cruzeiro | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Carlos, Kike Olivera e Éverton Ribeiro; Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Moraes (Japa); Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Brasileirão Cruzeiro Esporte Clube Bahia

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