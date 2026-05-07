Saiba detalhes sobre retorno de Claudinho, que não joga há sete meses

Sem jogar desde outubro do ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho em partida contra o Vasco, o lateral-direito Claudinho se aproxima de retornar aos gramados pelo Esporte Clube Vitória após sete meses de longa recuperação.

Apesar de, mais uma vez, ter ficado de fora da lista de relacionados na partida contra o Ceará, nesta quarta-feira, 6, Claudinho já treina normalmente com o restante do elenco rubro-negro. O técnico Jair Ventura comentou a situação do defensor.

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"Claudinho está em um momento de readaptação. Dos sete meses que estou aqui, ele ficou praticamente seis meses fora. Se machuca no jogo contra o Vasco ano passado e está voltando agora, então é muito tempo de inatividade", iniciou o treinador.

Ainda de acordo com Jair, será necessário ter "paciência" neste processo de readaptação do atleta. O comandante também ressaltou sobre a importância dele no elenco.

"Temos que ter um pouquinho de paciência, foi uma lesão chata, ele sofreu muito no DM. Mas já está voltando, já está treinando com o grupo, já fez trabalho de campo aberto. A gente sabe da importância dele, jogador importante, querido pelo grupo", continuou Ventura.

"A tendência é que logo ele esteja inserido e possa ser relacionado para jogos. Se houver necessidade, a gente pode acelerar. Muito feliz com o retorno dele”, concluiu o técnico.

Claudinho no Vitória

Contratado sob boas expectativas junto ao Criciúma no começo de 2025, o lateral-direito Claudinho, de 25 anos, acumula três gols e uma assistência em 31 jogos pelo Vitória.

Na atual temporada, Claudinho não foi relacionado para nenhum jogo por causa da contusão sofrida no joelho. Perto de voltar aos gramados, ele vive expectativa de estrear em 2026.