Decisivo! Renato Kayzer retorna de lesão com gol da classificação

Autor do gol da classificação do Vitória na Copa do Nordeste, Renato Kayzer retornou de lesão em grande estilo. Após ficar fora de quatro jogos seguidos, o atacante saiu do banco de reservas para decidir. Nesta quarta-feira, 6, o Leão venceu o Ceará por 1 a 0 e garantiu vaga nas semifinais.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Kayzer comentou sobre a felicidade em voltar a jogar já sendo premiado com um gol. O camisa 79 afirmou ter passado por "muitos momentos difíceis", mas sempre se reerguendo.

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"Nesses momentos difíceis sempre tenho a mão de Deus perto de mim. Passei por vários momentos difíceis na minha vida, na minha carreira, e sempre me reergui. Acho que não só eu, mas todos vocês passaram por meus difíceis. Acho que a nossa vida é sempre de altos e baixos, as coisas acontecem sempre naturalmente. Feliz por voltar e marcar mais uma vez", celebrou Kayzer.

Adversário "fechado e qualificado"

Mesmo atuando boa parte do jogo com superioridade numérica, o Leão não teve facilidade para furar a defesa cearense. Para Kayzer, essa dificuldade passou pela postura do adversário e nervosismo por parte do time rubro-negro.

"Eles se fecharam, colocaram mais dois dois volantes e um zagueiro. Eles ficaram com um a menos e estavam jogando por uma bola, creio eu. Eles se fecham e a gente tem que manter a cabeça boa, sem muita ansiedade. Eu acho que a gente estava um pouco nervoso para fazer o gol logo, mas acho que valeu o empenho de todo mundo. Graças a Deus tive a oportunidade de fazer o gol", avaliou.

O centroavante do Vitória também comentou sobre a qualidade técnica e coletiva do Vozão, que manteve jogadores que participaram ano passado da Série A para a temporada 2026, mesmo depois do rebaixamento para a Segundona.

"Acho que a equipe lutou bem, a gente já esperava um jogo difícil. A equipe do Ceará é qualificada, tem bastante jogadores que participaram da Série A no ano passado e ficaram para esse ano. Eu já sabia que ia ser complicado, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória e com a classificação", finalizou.