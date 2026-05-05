DE VOLTA!
Vitória terá retornos de Baralhas e Renato Kayzer contra o Ceará
Atletas estavam se recuperando de lesões
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Jogadores titulares do Esporte Clube Vitória que estavam em tratamento, Gabriel Baralhas e Renato Kayzer estão à disposição da comissão técnica. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo portal A TARDE.
O atacante e o meio-campista haviam sofrido lesões musculares, mas agora estão recuperados e serão relacionados para a partida contra o Ceará, próximo compromisso do Leão.
Embora estejam disponíveis, Baralhas e Kayzer devem iniciar o duelo diante do Vozão no banco de reservas, já que acabam de retornar às atividades e ainda precisam readquirir ritmo de jogo.
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Vitória vs Ceará
Reforçado, o Vitória enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no Barradão. A partida é válida pelas semifinais da Copa do Nordeste.
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