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DE VOLTA!

Vitória terá retornos de Baralhas e Renato Kayzer contra o Ceará

Atletas estavam se recuperando de lesões

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem Vitória terá retornos de Baralhas e Renato Kayzer contra o Ceará
- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogadores titulares do Esporte Clube Vitória que estavam em tratamento, Gabriel Baralhas e Renato Kayzer estão à disposição da comissão técnica. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo portal A TARDE.

O atacante e o meio-campista haviam sofrido lesões musculares, mas agora estão recuperados e serão relacionados para a partida contra o Ceará, próximo compromisso do Leão.

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Embora estejam disponíveis, Baralhas e Kayzer devem iniciar o duelo diante do Vozão no banco de reservas, já que acabam de retornar às atividades e ainda precisam readquirir ritmo de jogo.

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Vitória vs Ceará

Reforçado, o Vitória enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no Barradão. A partida é válida pelas semifinais da Copa do Nordeste.

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Tags:

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