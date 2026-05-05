HOME > ESPORTES
Copa do Nordeste: veja quanto o Vitória ganha se passar do Ceará

Rubro-Negro encara o Alvinegro no Barradão em busca de vaga na semi-final

Lucas Vilas Boas
Vitória já arrecadou R$ 2.5 milhões na Copa do Nordeste 2026 - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A classificação às semifinais da Copa do Nordeste vale uma premiação em dinheiro para todos os clubes que avançaram de fase, incluindo o Vitória. O Rubro-Negro recebe o Ceará na noite desta quarta-feira, 6, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

O clube baiano já arrecadou R$ 2.5 milhões por passar da fase de grupos, e pode faturar R$ 500 mil em caso de vitória sobre o Alvinegro nas quartas de final. A equipe que se sagrar campeã da competição vai receber R$ 4.6 milhões ao todo, comR$ 1 milhãodesse prêmio destinado apenas ao título.

Quem também luta pela premiação é a Juazeirense, que visita o ABC, na Arena das Dunas, em Natal, em duelo que vai definir o adversário na semifinal do confronto entre Vitória e Ceará. A bola rola às 19h desta quarta-feira, 6.

Como as cotas entre os clubes foram distribuídas com base nas posições no Ranking Nacional, o Cancão de Fogo arrecadou R$ 850 mil para avançar da fase de grupos — uma quantia inferior à recebida pelo Vitória e outros clubes que estão acima no ranking. No mata-mata, os valores são distribuídos igualmente para todas as equipes.

Premiação destinada à Vitória e Juazeirense na Copa do Nordeste

  • 1ª fase: Vitória - R$ 2.500.000 | Juazeirense - R$ 850 mil
  • Quartas de final - R$ 500 mil
  • Semifinal - R$ 600 mil
  • Vice-campeão - R$ 700 mil
  • Campeão - R$ 1 milhão

