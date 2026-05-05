Definido: saiba data do novo julgamento de Erick e Fábio Mota no STJD

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O Superior Trinunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu para esta quinta-feira, 7, o julgamento do recurso do Esporte Clube Vitória contra as punições aplicadas ao atacante Erick e ao presidente Fábio Mota, que foram suspensos após declarações críticas contra a arbitragem.

Erick foi suspenso por dois jogos, enquanto Fábio pegou gancho de 30 dias. O único rubro-negro denunciado ao STJD que acabou absolvido foi o técnico Jair Ventura. O trio foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

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A defesa do Leão da Barra tenta reverter os ganchos de maneira definitiva. No momento, o dirigente cumpre os primeiros 15 dias da pena e o ponta-direita teve punição congelada após pedido de efeito suspensivo para ambos.

O recurso do clube foi aceito pelo tribunal para que Erick pudesse enfrentar o Coritiba normalmente, enquanto Mota conseguiu reverter metade de sua suspensão.

Vitória quer Erick contra cariocas

Caso o Vitória não consiga diminuir ou até reverter as punições, Erick perderia os jogos contra Fluminense, pelo Brasileirão, e a volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Flamengo. Os confrontos estão marcados para sábado, 9, e quinta-feira, 14, respectivamente.

Fábio Mota, por outro lado, está impedido de comandar o clube em suas atividades como presidente. Até o momento, o vice Djalma Abreu o substitui em suas funções.