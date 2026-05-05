Com cenário favorável inédito, Vitória busca encerrar tabu com o Ceará

Vitória x Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2020 - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

Em bom momento na temporada, o Esporte Clube Vitória tenta espantar um antigo fantasma. O Leão da Barra terá a chance de se vingar do Ceará, clube responsável por seis eliminações rubro-negras, sendo cinco delas pela Copa do Nordeste.

Embora tenha vencido em quatro dos últimos cinco encontros, o Vitória já não enfrenta o Ceará em duelos eliminatórios desde 2021, quando foi superado por 2 a 0 em jogo único válido pela semifinal do Nordestão, no Castelão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na edição anterior da competição, em 2020, o Leão perdeu por 1 a 0 para o Vozão nas quartas de final. A equipe cearense foi mandante mesmo jogando naquela ocasião no Estádio de Pituaçu, palco de todos os duelos da fase final por causa da pandemia do Covid-19.

Antes disso, o Vitória já havia caído para o Ceará em três temporadas seguidas da Copa do Nordeste: 2013, 2014 e 2015. Nas duas primeiras, o Rubro-Negro ainda sofreu com goleadas de 4 a 1 e 5 a 1 que decidiram os confrontos, enquanto a última foi definida pelo critério de gols marcados fora de casa.

De sete confrontos mata-mata que disputou com o Alvinegro, o Vitória só avançou nas semis do Nordestão de 1997, sendo posteriormente campeão. Agora em 2026, a equipe comandada por Jair Ventura terá um cenário inédito para dar o troco: partida única como mandante no Barradão.

Vitória x Ceará em confrontos de mata-mata

Vitória 6x5 Ceará (agregado de 3x3 e 3x2) - semifinal da Copa do Nordeste 1997 ✅

Vitória 3x4 Ceará (agregado de 2x0 e 1x4) - quartas de final da Copa do Nordeste 2013 ❌

Vitória 2x6 Ceará (agregado de 1x1 e 1x5) - quartas de final da Copa do Nordeste 2014 ❌

Vitória 2x2 Ceará (agregado de 0x0 e 2x2) - semifinal da Copa do Nordeste 2015 ❌

Vitoria 3x5 Ceará (agregado de 0x1 e 3x4) - 3ª fase da Copa do Brasil 2020 ❌

Ceará 1x0 Vitória - quartas de final da Copa do Nordeste 2020 ❌

Ceará 2x0 Vitória - semifinal da Copa do Nordeste 2021 ❌

Vitória x Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2014 | Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

Próximo encontro

Em busca de quebrar o tabu, o Vitória recebe o Ceará no Barradão nesta quarta-feira, 6, às 21h30. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste.