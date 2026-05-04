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Vitória perde mais um jogador por lesão e cirurgia será necessária

Leão da Barra vive período de muitos desfalques no elenco

João Grassi
Por

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Jogadores do Vitória
Jogadores do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vivendo um período de muitos desfalques no elenco, o Esporte Clube Vitória terá mais um jogador no departamento médico. De acordo com informações do Canal do Dinâmico, confirmadas pelo portal A TARDE, trata-se do atacante Anderson Pato.

Mesmo sem ter jogado nos últimos compromissos do Rubro-Negro na temporada, Pato foi diagnosticado com uma lesão no menisco do joelho. O camisa 28, inclusive, terá que passar por uma cirurgia para correção do problema físico.

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Apesar da intervenção cirúrgica, a lesão do camisa 28 não exige um tempo de recuperação tão longo. O atleta de 23 anos deve ficar afastado por cerca de um mês enquanto se recupera.

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Anderson Pato no Vitória

Destaque da Juazeirense e presente na seleção do Campeonato Baiano de 2026, Anderson Pato chamou atenção e se transferiu para o Vitória no início de março. Desde então, vinha ganhando oportunidades com o técnico Jair Ventura, mas, até então, não conseguiu brilhar e perdeu espaço no elenco.

No total, Pato disputou seis jogos pelo Leão da Barra, sendo quatro deles pelo Brasileirão e dois pela Copa do Nordeste. Ele não é relacionado para nenhum jogo desde a vitória de 3 a 1 sobre o Piauí, há cerca de 20 dias.

Anderson Pato
Anderson Pato | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

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