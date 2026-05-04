HOME > ESPORTES
COLOSSAL!

Vitória é destaque na seleção da rodada após golear o Coritiba

Leão da Barra teve dois atletas selecionados

João Grassi
Zé Vitor
Zé Vitor - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após golear o Coritiba por 4 a 1 no último sábado, 2, o Esporte Clube Vitória foi considerado um dos destaques do fim de semana de Campeonato Brasileiro. Dois rubro-negros foram selecionados para a seleção da 14ª rodada feita pelo Sofascore.

O time montado pelo aplicativo de estatísticas conta com Zé Vitor e Renê, sendo que o atacante foi eleito o melhor em campo diante do Coxa. Apenas Internacional e Flamengo tiveram a mesma quantidade de atletas lembrados.

Com isso, a escalação ficou assim: Anthoni (Internacional); David Duarte (Bahia), Gustavo Martins (Grêmio) e Ferraresi (Botafogo); Carlos Eduardo (Mirassol), Zé Vitor (Vitória), Rollheiser (Santos), Jorginho (Flamengo) e Bernabei (Internacional); Renê (Vitória) e Pedro (Flamengo).

Renê, inclusive, ficou empatado com Gustavo Martins como o jogador da seleção com a segunda maior nota (8.6) recebida. Zé Vitor ficou com 8.1. Os dois marcaram gols na vitória rubro-negra, enquanto o camisa 91 ainda deu assistência.

Sequência

A próxima partida do Vitória pelo Campeonato Brasileiro será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes, a equipe rubro-negra joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

