Algoz e pivô do "Ba-Vi da Paz" desfalca o Ceará contra o Vitória

Adversário do Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará tem em seu elenco um jogador que já deu o que falar em confrontos contra o Rubro-Negro, mas que não estará à disposição para o jogo em Salvador: o meia-atacante Vina.

Conhecido por polêmicas envolvendo briga generalizada em campo e discussão com o ex-presidente Paulo Carneiro, do Rubro-Negro, o jogador de 35 anos ficou conhecido pela torcida do Leão da Barra quando ainda atuava no arquirrival Bahia, em 2017 e 2018, época em que atendia apenas ao nome de Vinicius.

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O meio-campista se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito sofrida em fevereiro, e não viajará para se juntar ao elenco do Ceará em Salvador. Vina realiza um período estratégico de treinamentos individuais focados no ganho de força física.

Apesar do tempo de inatividade, o jogador é um dos artilheiros do Alvinegro na temporada com sete gols marcados em 15 jogos, além de quatro assistências distribuídas. Foi no Ceará que o jogador viveu o auge da sua carreira, quando fez 23 gols ao longo de 2020.

Episódios de polêmica

Apesar do retrospecto constar três tentos marcados por Vina contra o Vitória já com a camisa alvinegra, a relação entre jogador e clube iniciou quando a rivalidade em jogo era o Clássico Ba-Vi.

Em episódio que se popularizou como "Ba-Vi da Paz", o meia fez sua dancinha característica em frente à torcida rubro-negra após marcar um gol de pênalti. O episódio acabou gerando uma briga generalizada entre os atletas em campo, com Vina sendo atingido por um soco no rosto desferido pelo zagueiro Kanu, do Leão.

Ao fim da confusão no Barradão, o Vitória não tinha jogadores suficientes em campo para dar continuidade à partida devido aos cartões vermelhos aplicados pelo árbitro, e a partida terminou com triunfo por WO para o Bahia.

Vina comemorando gol pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Ameaças

Outro episódio polêmico aconteceu em 2020, quando Vina já defendia o Ceará. Na ocasião, o então presidente do Rubro-Negro Paulo Carneiro invadiu o gramado do Barradão em inte,rvalo de partida válida pela Copa do Brasil, para ameaçar o jogador de agressão.

"Aqui você apanha, seu vagabundo. Aqui você sabe que aqui você apanha. Comigo a escola é outra. Fica na sua aí, caladinho, seu vagabundo. Lhe dou porrada, seu vagabundo. Comigo a conversa é outra. Aqui você apanha, seu vagabundo", disse o dirigente, sendo segurado por outras pessoas.

Vitória encara o Ceará na próxima quarta-feira, 6, às 21h30, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

