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NÃO PARA NUNCA?

STJD: Vitória pode ser punido por protesto contra a CBF e arbitragem

Leão da Barra será julgado ainda nesta semana

João Grassi
Por

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Protesto da torcida do Vitória no Barradão
Protesto da torcida do Vitória no Barradão - Foto: Reprodução | Premiere

Após os protestos da torcida contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, no Barradão, o Esporte Clube Vitória foi novamente denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento foi marcado para sexta-feira, 8, a partir das 10h.

O Vitória foi enquadrado no artigo 191, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do descumprimento de obrigações regulamentares. “Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição”.

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A denúncia acontece por causa do cartaz exibido na arquibancada com os dizeres “respeite o Vitória”, além da manifestação dos rubro-negros que se viraram de costas durante o hino nacional. Os acontecimentos foram registrados em súmula pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS).

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Punições

As punições previstas pelo STJD incluem multas que vão de R$ 100 a R$ 100 mil.

Edital do STJD
Edital do STJD | Foto: Reprodução | STJD

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