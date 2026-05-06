PEGA LEÃO!
Vitória elimina o Ceará e segue vivo pelo título da Copa do Nordeste
Rubro-Negro agora avança para as semifinais da competição regional
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Avança o Colossal! O Esporte Clube Vitória derrotou o Ceará pelo placar de 1 a 0 nesta quarta-feira, 6, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.
Mesmo voltando de lesão, o artilheiro Renato Kayzer decidiu ao entrar no decorrer do jogo. Aos 29 minutos do segundo tempo, o atacante aproveitou sobra no escanteio batido por Erick que passou por todo mundo, e bateu para o fundo das redes.
A partida também foi marcada pela forte chuva que castigou o Barradão, além de duas expulsões para o lado do Vozão. Luizão e Alex Silva receberam cartão vermelho por darem entradas duras nos rubro-negros.
Com o resultado, o Vitória está classificado para as semifinais do Nordestão e enfrenta o ABC. O Leão da Barra ainda encerrou o jejum de cinco eliminações seguidas diante do time cearense, antigo algoz em outras edições da competição.
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Sequência
Agora em confrontos de ida e volta, o Vitória enfrenta o ABC primeiramente no Barradão, no próximo dia 20 de maio, pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo de volta acontece no dia 27, em Natal.
Antes disso, o Leão da Barra encara Fluminense no Brasileirão e Flamengo pela Copa do Brasil, nos dias 9 e 14, neste sábado e na quinta-feira, respectivamente.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1x0 Ceará
Quartas de final da Copa do Nordeste
Local: Barradão, em Salvador
Data: 06/05/2026
Horário: 21h30
Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva e Pedro Jorge Santos de Araújo (AL)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Quarto árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)
Transmissão: SBT (TV Aberta e YouTube) e SportyNet (TV Fechada e YouTube)
Público: 9.893 pessoas
Cartões amarelos: Jair Ventura e Nathan Mendes (Vitória) / Bruno Ferreira e Éder (Ceará)
Cartões vermelhos: Alex Silva e Luizão (Ceará)
Gols: Renato Kayzer (Vitória)
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Caíque (Baralhas), Zé Vitor e Martínez (Renato Kayzer); Erick, Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Ronald). Técnico: Jair Ventura.
Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Júlio Cesar, Dieguinho e Juan Alano (Zanocelo) [Richardson]; Fernandinho (Pedro Henrique), Gustavo Prado (Gilmar) e Lucca (Lucas Lima). Técnico: Mozart.
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