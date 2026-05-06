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PEGA LEÃO!

Vitória elimina o Ceará e segue vivo pelo título da Copa do Nordeste

Rubro-Negro agora avança para as semifinais da competição regional

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Jogadores do Vitória comemoram gol de Kayzer
Jogadores do Vitória comemoram gol de Kayzer - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Avança o Colossal! O Esporte Clube Vitória derrotou o Ceará pelo placar de 1 a 0 nesta quarta-feira, 6, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Mesmo voltando de lesão, o artilheiro Renato Kayzer decidiu ao entrar no decorrer do jogo. Aos 29 minutos do segundo tempo, o atacante aproveitou sobra no escanteio batido por Erick que passou por todo mundo, e bateu para o fundo das redes.

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A partida também foi marcada pela forte chuva que castigou o Barradão, além de duas expulsões para o lado do Vozão. Luizão e Alex Silva receberam cartão vermelho por darem entradas duras nos rubro-negros.

Com o resultado, o Vitória está classificado para as semifinais do Nordestão e enfrenta o ABC. O Leão da Barra ainda encerrou o jejum de cinco eliminações seguidas diante do time cearense, antigo algoz em outras edições da competição.

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Sequência

Agora em confrontos de ida e volta, o Vitória enfrenta o ABC primeiramente no Barradão, no próximo dia 20 de maio, pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo de volta acontece no dia 27, em Natal.

Antes disso, o Leão da Barra encara Fluminense no Brasileirão e Flamengo pela Copa do Brasil, nos dias 9 e 14, neste sábado e na quinta-feira, respectivamente.

Zé Vitor em ação pelo Vitória
Zé Vitor em ação pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Ceará

Quartas de final da Copa do Nordeste

Local: Barradão, em Salvador

Data: 06/05/2026

Horário: 21h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva e Pedro Jorge Santos de Araújo (AL)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Quarto árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)

Transmissão: SBT (TV Aberta e YouTube) e SportyNet (TV Fechada e YouTube)

Público: 9.893 pessoas

Cartões amarelos: Jair Ventura e Nathan Mendes (Vitória) / Bruno Ferreira e Éder (Ceará)

Cartões vermelhos: Alex Silva e Luizão (Ceará)

Gols: Renato Kayzer (Vitória)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Caíque (Baralhas), Zé Vitor e Martínez (Renato Kayzer); Erick, Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Ronald). Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Júlio Cesar, Dieguinho e Juan Alano (Zanocelo) [Richardson]; Fernandinho (Pedro Henrique), Gustavo Prado (Gilmar) e Lucca (Lucas Lima). Técnico: Mozart.

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