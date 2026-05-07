Jair Ventura celebra vaga na semi, mas mantém pés no chão: "Humildade"

O Esporte Clube Vitória avançou para as semifinais da Copa do Nordeste. Após derrotar o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira, 6, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura quebrou o tabu e garantiu vaga na próxima fase da competição regional.

Em entrevista coletiva após o apito final, Jair Ventura celebrou a classificação e reconheceu sobre a dificuldade imposta pela equipe cearense. O treinador de 47 anos, contudo, afirmou que sua equipe criou para fazer mais gols.

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"Jogo de mata-mata é sempre muito complicado, muito tenso. Eles levaram perigo no começo com os laterais cobrados na área, mas a gente criou muitas oportunidades, era para ser mais tranquilo. Foram 22 finalizações, dez na direção do gol. Quero parabenizar meus atletas, conseguiram o objetivo de estar na semifinal e vamos pelo título", iniciou Ventura.

Mesmo após ficar com dois homens a mais em campo, o Vitória viu o Ceará se jogar no ataque e o goleiro Lucas Arcanjo precisou trabalhar já na reta final. Para Ventura, no entanto, foi apenas um "vacilo" numa perda de bola que não traduziu o momento da partida

"Foi um vacilo nosso, perdemos uma bola e gerou uma transição. Eles roubaram e tiveram um cruzamento para defesa do Arcanjo. Depois aquela falta, foram só esses lances. Não é sempre que vamos traduzir as finalizações em gols, mas estamos na semifinal", explicou.

Mesmo com as fortes chuvas que atingiram Salvador, quase 10 mil rubro-negros compareceram ao Barradão. O comandante, mais uma vez, destacou a importância da torcida para a boa fase na temporada.

"Chuva, jogo tarde, ao vivo na TV aberta, a gente sabe que isso afasta o torcedor. Teria ainda mais gente aqui hoje em outras condições. Nossa torcida é muito importante. É chover no molhado falar da importância deles", enalteceu.

Sequência no Nordestão

Apesar da classificação, Jair Ventura manteve sua postura de 'pés no chão' e utilizou a expressão "sandálias da humildade". Costumeiramente, o técnico opta por abordagens com muita seriedade e sem se deixar empolgar com os resultados.

"Não podemos falar em final porque ainda tem a semifinal pela frente. Vai ser um jogo muito difícil, então vamos pensar jogo a jogo. Temos que pensar sempre grande, mas com humildade. Então vamos manter essa linha que é importante", indicou Jair.

Ventura também falou sobre o ABC, adversário do Vitória na próxima etapa da Copa do Nordeste, nos próximos dias 20 e 27. O primeiro duelo será no Barradão, enquanto a volta acontece em Natal.

"ABC é um time bem interessante e com certeza vai nos dar trabalho. Deixa eu comemorar a classificação hoje, quando acabar o jogo do Fluminense eu respondo essa", brincou.