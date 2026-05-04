Jair Ventura é um treinador bombeiro? Veja o que mostram os números

Apesar de ser comumente caracterizado como um treinador “bombeiro”, ou seja, especialista em salvar times do rebaixamento, Jair Ventura vem fazendo um bom trabalho à frente do Vitória em 2026, sendo esta a temporada em que o Leão atingiu sua maior pontuação nos 13 primeiros jogos do Brasileirão desde 2013, quando terminou em 5º.

Atualmente com 18 pontos, o Vitória já superou a pontuação conquistada nos primeiros turnos de 2024 e 2025, quando iniciou a Série A sob o comando de Léo Condé e Thiago Carpini, respectivamente.

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Além disso, considerando o recorte dos 13 primeiros jogos do Brasileirão, essa é a quarta melhor pontuação do Vitória desde 2003 – primeira vez que a Série A foi disputada sob o formato de pontos corridos – quando o Leão também registrou 18 pontos nas 13 primeiras partidas.

Desempenho do Vitória nos primeiros 13 jogos de Série A desde 2003 | Foto: Imagem gerada por I.A

De onde vem a fama de bombeiro?

A noção de Jair Ventura como um treinador bombeiro se deu a partir de um estilo de jogo mais defensivo e reativo, além de campanhas de recuperação em diferentes equipes e em diferentes temporadas, assim como aconteceu com o Vitória em 2025.

O treinador chegou a Salvador na 25ª rodada do Brasileirão, quando o Leão estava na zona de rebaixamento, e terminou o campeonato em 15º, com um aproveitamento de 54% e a sexta melhor campanha da Série A no recorte. Antes disso, o treinador já havia evitado os rebaixamentos do Sport em 2020, do Juventude em 2021 e do Goiás em 2022.

Ele seguiu no comando do Sport e do Juventude nos anos seguintes às respectivas campanhas de recuperação, mas não conseguiu emplacar bons resultados e foi demitido.

No Sport, em 2021, o treinador venceu apenas dois de nove jogos, sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para a Juazeirense e caindo na primeira fase da Copa do Nordeste. Em 2022, no Juventude, o treinador fez somente cinco jogos, sem nenhuma vitória, e foi desligado com apenas 13% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho.

Essas campanhas reforçaram o senso comum de que Jair Ventura é um especialista em evitar rebaixamentos, mas incapaz de montar boas equipes a partir da pré-temporada, o que gerou questionamentos por parte da torcida do Leão sobre a continuidade do treinador no Leão em 2026.

Nas redes sociais, torcedores do Vitória questionam a permanência de Jair Ventura no clube em 2026 | Foto: Reprodução | Redes sociais

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Em entrevista ao GE após sua renovação de contrato com o Vitória, em dezembro do ano passado, o treinador falou o que acha sobre o rótulo:

Antes falavam que eu era retranqueiro, agora que sou bombeiro. E nessa já são 10 anos trabalhando, e só em 1 ano eu não joguei Série A. Busca um cara que livrou 5 times em 9 anos. Não tem! Jair Ventura - Treinador do Vitória

Vale apostar no longo prazo?

Até então, os dois trabalhos mais longevos de Jair Ventura estão entre os três maiores aproveitamentos da carreira do treinador: Botafogo e Atlético Goianiense.



Em 2016, Jair Ventura assumiu o time carioca na 20ª rodada do Brasileirão, quando o time estava em 13º, e terminou o campeonato em 5º, com o time classificado para a Libertadores. Esse foi o primeiro trabalho da carreira de Jair Ventura como treinador.



O clube apostou na continuidade de Jair Ventura para 2017 e conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil e às quartas de final da Libertadores, além de terminar em 10º no Campeonato Brasileiro. Ao todo, Jair Ventura teve 53% de aproveitamento ao longo dos 94 jogos no comando do clube.

Já no Atlético Goianiense, em 2023, Jair Ventura assumiu o time na 20ª rodada da Série B, quando o time estava em 11º, e conseguiu o acesso para a primeira divisão com a melhor campanha do segundo turno, com 65% de aproveitamento.



No ano seguinte, o treinador comandou a equipe goiana durante 31 jogos, sendo campeão estadual, chegando às oitavas de final da Copa do Brasil e com um aproveitamento total de 67%, apesar de vencer apenas dois dos 10 primeiros jogos do Brasileirão – o que motivou sua demissão. Quando Jair Ventura saiu, o time estava em 16º; sem Jair, o Dragão terminou o campeonato rebaixado como lanterna.

Afinal, Jair Ventura é bombeiro?

Com 10 anos como treinador de futebol e mais de 400 jogos na carreira, não seria correto resumir Jair Ventura como um treinador “bombeiro”, visto que o desempenho em diferentes equipes e diferentes temporadas também varia de acordo com os respectivos contextos.

Ainda assim, Jair Ventura tem um aproveitamento médio maior em trabalhos iniciados a partir do segundo turno, como foi o caso do Vitória em 2025, do que quando está com o time desde a pré-temporada, como acontece com o próprio Vitória em 2026.

Além disso, o pior cenário acontece quando Jair assume um time no primeiro turno do Brasileirão, mas depois do campeonato estadual, como foi o caso do seu trabalho na Chapecoense em 2021, quando ele assumiu na segunda rodada do Brasileirão e foi demitido após 10 derrotas e quatro empates, ou seja, somente 9% de aproveitamento – o pior número da sua carreira.