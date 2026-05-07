NÃO VAI POUPAR
Com decisão próxima, Jair Ventura garante "força máxima" contra o Fluminense
Mesmo com decisão contra o Flamengo pela Copa do Brasil, técnico garante Vitória completo diante do Fluminense no Maracanã
Siga o A TARDE no Google
Após garantir a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória volta suas atenções para uma sequência pesada na temporada. Os dois próximos compromissos do Leão da Barra serão contra o Fluminense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e diante do Flamengo, no duelo decisivo da 5ª fase da Copa do Brasil.
Apesar do curto intervalo entre as partidas, o técnico Jair Ventura garantiu, durante coletiva após o jogo contra o Ceará, que não pretende poupar jogadores no confronto diante do Fluminense, neste sábado, 9, às 18h, no Maracanã, mesmo com a decisão pela Copa do Brasil marcada para apenas cinco dias depois, na quinta-feira, 14, às 21h30, no Barradão.
Vamos com força máxima
Apesar de indicar que pretende escalar o que tem de melhor contra o Fluminense, Jair Ventura demonstrou preocupação com a situação do lateral-esquerdo Ramon, substituído por Jamerson após deixar o campo sentindo um desconforto: "Torcer para o Ramon não ter sentido nada”, disse.
Leia Também:
Se Ramon aparece como possível dúvida, Jair Ventura já tem um desfalque confirmado para encarar o Fluminense. Trata-se de Matheuzinho. Craque do Vitória, o meia está suspenso e, portanto, não ficará à disposição para a partida no Maracanã. Para o duelo seguinte, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, o jogador poderá atuar normalmente.
Vivendo um bom momento na temporada, Jair Ventura não quer saber de poupar o elenco e tentará, diante do Fluminense, conquistar a primeira vitória do Vitória fora de casa nesta edição da Série A do Brasileirão.
Em caso de vitória, o Rubro-Negro pode se aproximar do pelotão de frente da competição, mantendo vivo o sonho de disputar a Copa Libertadores. Atualmente, o Vitória ocupa a 9ª posição, com 18 pontos, cinco a menos que o Athletico, 5º colocado — posição que garante vaga na Pré-Libertadores.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes