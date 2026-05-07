Classificação do PSG termina com tumultos, 127 detidos e 34 feridos

A classificação do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões terminou marcada por uma série de tumultos em Paris e região metropolitana na noite da última quarta-feira, 6. De acordo com as autoridades francesas, os confrontos registrados durante as comemorações deixaram dezenas de feridos e resultaram em mais de 120 detenções.





Segundo o ministro do Interior da França, 127 pessoas foram presas após os incidentes, sendo 107 apenas na capital francesa. O balanço divulgado pelas autoridades aponta ainda que 34 pessoas ficaram feridas durante os confrontos.





Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"127 pessoas foram detidas na região metropolitana de Paris, das quais 107 em Paris. Onze pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave por um morteiro de artilharia", afirmou o ministro à CNews/Europe 1, ao condenar os episódios.





Veja:

🚨🇫🇷 Des policiers ont été pris pour cible par plusieurs individus en marge des célébrations de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions. Des violences ont éclaté en pleine intervention des forces de l’ordre dans une ambiance particulièrement tendue. pic.twitter.com/NIMkdunkxH — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) May 7, 2026

A imprensa internacional relatou cenas de tensão em diferentes pontos da cidade, com registros de confrontos entre torcedores e policiais, uso de fogos de artifício, objetos arremessados e bloqueios em áreas de grande circulação.





Os tumultos aconteceram após a confirmação da vaga do PSG na decisão continental. A equipe francesa garantiu a classificação na Allianz Arena, na Alemanha, ao empatar por 1 a 1 com o Bayern de Munique e avançar com vitória por 6 a 5 no placar agregado da semifinal.





Agora, o Paris Saint-Germain vai encarar o Arsenal na grande final da Liga dos Campeões. A equipe comandada por Mikel Arteta eliminou o Atlético de Madrid na outra semifinal. A decisão está marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.