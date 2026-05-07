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CHAMPIONS LEAGUE

Classificação do PSG termina com tumultos, 127 detidos e 34 feridos

Comemoração pela classificação à final da Champions terminou em confrontos entre torcedores e polícia nas ruas de Paris.

Redação
Por Redação

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Comemoração do PSG vira caos com presos e feridos em Paris
Comemoração do PSG vira caos com presos e feridos em Paris - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

A classificação do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões terminou marcada por uma série de tumultos em Paris e região metropolitana na noite da última quarta-feira, 6. De acordo com as autoridades francesas, os confrontos registrados durante as comemorações deixaram dezenas de feridos e resultaram em mais de 120 detenções.

Segundo o ministro do Interior da França, 127 pessoas foram presas após os incidentes, sendo 107 apenas na capital francesa. O balanço divulgado pelas autoridades aponta ainda que 34 pessoas ficaram feridas durante os confrontos.

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"127 pessoas foram detidas na região metropolitana de Paris, das quais 107 em Paris. Onze pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave por um morteiro de artilharia", afirmou o ministro à CNews/Europe 1, ao condenar os episódios.

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A imprensa internacional relatou cenas de tensão em diferentes pontos da cidade, com registros de confrontos entre torcedores e policiais, uso de fogos de artifício, objetos arremessados e bloqueios em áreas de grande circulação.

Os tumultos aconteceram após a confirmação da vaga do PSG na decisão continental. A equipe francesa garantiu a classificação na Allianz Arena, na Alemanha, ao empatar por 1 a 1 com o Bayern de Munique e avançar com vitória por 6 a 5 no placar agregado da semifinal.

Agora, o Paris Saint-Germain vai encarar o Arsenal na grande final da Liga dos Campeões. A equipe comandada por Mikel Arteta eliminou o Atlético de Madrid na outra semifinal. A decisão está marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.

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