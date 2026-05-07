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DESFALQUE FREQUENTE

Caio Alexandre perdeu 42,3% dos jogos do Bahia desde a lesão em 2025

Volante vive sequência de lesões desde agosto e já desfalcou o Tricolor em 22 partidas no período

Téo Mazzoni
Por

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Meio-campista já perdeu 22 partidas do Tricolor desde agosto de 2025.
Meio-campista já perdeu 22 partidas do Tricolor desde agosto de 2025. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após uma nova lesão constatada, o volante Caio Alexandre vive um período delicado com a camisa do Esporte Clube Bahia desde o segundo semestre da temporada passada.

Isso porque, desde a contusão que o afastou dos gramados por três meses em 2025, somada à lesão sofrida diante da Juazeirense neste ano e ao problema físico atual, Caio Alexandre perdeu 22 dos 52 jogos disputados pelo Esquadrão no recorte desta análise, ficando fora de aproximadamente 42,3% das partidas desde agosto do ano passado.

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O levantamento considera como ponto de partida o confronto contra o Santos, em agosto de 2025, primeiro jogo após a lesão sofrida contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, até a partida diante do São Paulo, no último domingo, 3 — duelo do qual o jogador não participou em razão de uma nova lesão muscular detectada.

Confira os jogos perdidos por Caio Alexandre no recorte:

  • 03/05/2026 — São Paulo — Brasileirão 2026
  • 11/03/2026 — Vitória — Brasileirão 2026
  • 07/03/2026 — Vitória — Baiano 2026
  • 08/11/2025 — Internacional — Brasileirão 2025
  • 05/11/2025 — Atlético Mineiro — Brasileirão 2025
  • 02/11/2025 — Red Bull Bragantino — Brasileirão 2025
  • 25/10/2025 — São Paulo — Brasileirão 2025
  • 22/10/2025 — Internacional — Brasileirão 2025
  • 19/10/2025 — Grêmio — Brasileirão 2025
  • 16/10/2025 — Vitória — Brasileirão 2025
  • 05/10/2025 — Flamengo — Brasileirão 2025
  • 01/10/2025 — Botafogo — Brasileirão 2025
  • 28/09/2025 — Palmeiras — Brasileirão 2025
  • 24/09/2025 — Vasco — Brasileirão 2025
  • 20/09/2025 — Ceará — Brasileirão 2025
  • 15/09/2025 — Cruzeiro — Brasileirão 2025
  • 10/09/2025 — Fluminense — Copa do Brasil 2025
  • 06/09/2025 — Confiança — Nordestão 2025
  • 03/09/2025 — Confiança — Nordestão 2025
  • 31/08/2025 — Mirassol — Brasileirão 2025
  • 28/08/2025 — Fluminense — Copa do Brasil 2025
  • 24/08/2025 — Santos — Brasileirão 2025

Além disso, o volante ainda deve desfalcar o Bahia em pelo menos mais três compromissos — contra Cruzeiro, Remo e Grêmio. Internamente, o Tricolor de Aço trabalha com a expectativa de contar novamente com o atleta no confronto diante do Coritiba, no dia 25 de maio, ou contra o Botafogo, no dia 31 do mesmo mês, conforme informações do portal A TARDE.

Dessa forma, Caio Alexandre passou quase metade do período analisado no departamento médico tricolor.

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Tags:

caio alexandre Esporte Clube Bahia

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